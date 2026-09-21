باشگاه پرسپولیس مدارک جدیدی در مورد پرونده شکایت از یاسر آسانی بازیکن استقلال به کمیته استیناف ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفهباشگاه پرسپولیس  بعد از اینکه شکایتش از یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی استقلال در کمیته انضباطی رد شد، حالا این پرونده را در کمیته استیناف دنبال می‌کند تا در آنجا حکمی علیه این بازیکن بگیرد.

باشگاه پرسپولیس مدعی شده است که حضور یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی در ترکیب استقلال غیر مجاز است به خاطر همین در مرحله اول شکایتش در کمیته انضباطی بررسی و در نهایت رد شد.  

البته طبق پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شده است، که بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس  مدارک جدیدی را  به کمیته استیناف ارائه کرده و امیدوار هست که رای مجدد به نفع سرخپوشان  صادر شود.  

البته مدیران پرسپولیس پرونده شکایت از یاسر آسانی  را جدی دنبال می‌کنند و حتی در صورت صدور رأی مجدد به سود آسانی  و استقلال در کمیته استیناف، قصد دارند این پرونده را به دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) ببرند تا این مرجع بین المللی رایی به نفع سرخپوشان صادر کند.  

به هر حال باید منتظر ماند و دید کمیته استیناف در بررسی اعتراض پرسپولیس و مدارک جدید ارائه‌شده چه تصمیمی خواهد گرفت و سرنوشت این پرونده در نهایت به کجا خواهد رسید.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
واکنش باشگاه پرسپولیس به احتمال لژیونر شدن عمری
رونمایی از ۲ مربی جدید تیم ملی فوتبال
برگزاری ۲ بازی دوستانه در دستور کار پرسپولیسی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از ۲ مربی جدید تیم ملی فوتبال
زهرا کیانی چهارم شد 
طلای حیاتی در مسابقات بدمینتون سنگال با غلبه بر نماینده هند
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ شیاطین سرخ از شکست گریختند + فیلم
یوونتوس ۲ - ۰ آتالانتا/ بانوی پیر در خانه برد + فیلم
پایان رقابت سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد
‎عباسی پس از ۱۶ سال شنای ایران را به فینال رساند
پایان کار الفتی و حمیدی در مقدماتی پرش خرک و بارفیکس
امیر مطاعی به فینال ۱۰۰ متر قورباغه رسید
پیروزی تیم‌های مردان و زنان شطرنج ایران برابر لیتوانی و ایرلند در دور پنجم المپیاد جهانی
آخرین اخبار
پرسپولیسی‌ها برنامه‌ای برای فروش اورونوف ندارند
مدارک جدید پرسپولیس برای محکومیت یاسر آسانی
چشم‌انداز روشنی در فوتبال پایه نداریم/ قهرمانی در بازی‌های آسیایی سخت است
امیر مطاعی به فینال ۱۰۰ متر قورباغه رسید
پیروزی تیم‌های مردان و زنان شطرنج ایران برابر لیتوانی و ایرلند در دور پنجم المپیاد جهانی
پایان رقابت سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد
پایان کار الفتی و حمیدی در مقدماتی پرش خرک و بارفیکس
‎عباسی پس از ۱۶ سال شنای ایران را به فینال رساند
زهرا کیانی چهارم شد 
رونمایی از ۲ مربی جدید تیم ملی فوتبال
طلای حیاتی در مسابقات بدمینتون سنگال با غلبه بر نماینده هند
یوونتوس ۲ - ۰ آتالانتا/ بانوی پیر در خانه برد + فیلم
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ شیاطین سرخ از شکست گریختند + فیلم
اتلتیکو مادرید۲ - ۱رئال مادرید/ باخت کهکشانی‌ها در دربی مادرید+فیلم
عبور کاروان ایران از حواشی آیچی - ناگویا
برگزاری مراسم بدرقه ملی پوش موج سواری اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
منچسترسیتی ۵ - ۳ ساندرلند/ جایگاه سیتیزن‌ها در صدرجدول مستحکم‌تر شد + فیلم
بورنموث ۰ - ۱ لیورپول/ شاگردان ایرائولا به رده ششم رسیدند + فیلم
علیپور: هدف نهایی ما ارتقای بسکتبال در جامعه است + فیلم
استقلال و نیاز‌های فنی؛ کدام نقاط ترکیب هنوز جای تقویت دارد؟
۸ بازی در یک ماه؛ استقلال در آستانه ماراتن نفس‌گیر لیگ و آسیا
استقلال از حالا برای حفظ ستاره‌ها اقدام کند/ آسانی در صدر فهرست تمدیدی‌ها؟
رحمانی با نایب قهرمانی تور جهانی تنیس به ناگویا رفت
رکوردگیری جوانان پارادوومیدانی برای حضور در ژیمنازیاد برزیل
جرایم سنواتی فدراسیون‌ها شامل بخشودگی خواهد شد
سعید دقیقی سرمربی نساجی شد
صدیقی رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا شد
اولین مدال کاروان ایران در سبد بسکتبال نشست
هر سه مبارز ایران درMMA از دور رقابت‌ها حذف شدند
حسین عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود/ می‌توانستیم به گل برسیم