باشگاه پرسپولیس مدارک جدیدی در مورد پرونده شکایت از یاسر آسانی بازیکن استقلال به کمیته استیناف ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس بعد از اینکه شکایتش از یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی استقلال در کمیته انضباطی رد شد، حالا این پرونده را در کمیته استیناف دنبال می‌کند تا در آنجا حکمی علیه این بازیکن بگیرد.

باشگاه پرسپولیس مدعی شده است که حضور یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی در ترکیب استقلال غیر مجاز است به خاطر همین در مرحله اول شکایتش در کمیته انضباطی بررسی و در نهایت رد شد.

البته طبق پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شده است، که بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس مدارک جدیدی را به کمیته استیناف ارائه کرده و امیدوار هست که رای مجدد به نفع سرخپوشان صادر شود.

البته مدیران پرسپولیس پرونده شکایت از یاسر آسانی را جدی دنبال می‌کنند و حتی در صورت صدور رأی مجدد به سود آسانی و استقلال در کمیته استیناف، قصد دارند این پرونده را به دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) ببرند تا این مرجع بین المللی رایی به نفع سرخپوشان صادر کند.

به هر حال باید منتظر ماند و دید کمیته استیناف در بررسی اعتراض پرسپولیس و مدارک جدید ارائه‌شده چه تصمیمی خواهد گرفت و سرنوشت این پرونده در نهایت به کجا خواهد رسید.