باشگاه پرسپولیس قصد ندارد که ستاره ازبکستانی خود را در نقل و انتقالات زمستانی بفروشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود اوستون اورونوف به علت نیمکت نشینی قصد دارد از پرسپولیس جدا شود و حتی شایعاتی مبنی بر انتقال این بازیکن به تیم تراکتور مطرح شده است، اما این موضوع صحت ندارد.

با وجود اینکه اورونوف هنوز نتوانسته انتظارات کادر فنی پرسپولیس را جلب کند، اما تارتار سرمربی سرخپوشان اعتقاد ویژه ای به اورونوف دارد و مطمئن هست که این بازیکن به روزهای اوج خود برمی گردد. براین اساس باشگاه پرسپولیس برنامه ای برای فروش و انتقال این بازیکن به تیم تراکتور را ندارد.

همچنین سیاست باشگاه پرسپولیس این نیست که اورونوف را به یکی از تیم‌های ایرانی واگذار کند و انتقال او به یک باشگاه داخلی در برنامه مسئولان باشگاه قرار ندارد.

به هر حال اورونوف در تعطیلات لیگ برتر فوتبال فرصت دارد به آمادگی کامل برسد تا بتواند در تمرینات نظر کادر فنی پرسپولیس را جلب کند و در بازی های پیش رو در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار بگیرد.