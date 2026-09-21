باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سی‌ان‌ان اعلام کرد کاخ سفید این شبکه را از مسئولیت پوشش تلویزیونی مشترک خبرنگاران در روز دوشنبه کنار گذاشته است؛ اقدامی که پس از ممنوعیت حضور این شبکه و دو رسانه دیگر در کاخ سفید انجام شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا حضور سی‌ان‌ان، پولیتیکو و‌ ام‌اس‌ناو را در کاخ سفید ممنوع کرد.

سی‌ان‌ان همچنین قرار بود در چارچوب نظام چرخشی پوشش رسانه‌ای، به‌عنوان شبکه مسئول گروه تلویزیونی مشترک خبرنگاران به نیویورک سفر کند تا برنامه‌های ترامپ در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل را پوشش دهد.

این شبکه اعلام کرد برنامه رسانه‌ای کاخ سفید برای روز دوشنبه، هیچ شبکه تلویزیونی را به‌عنوان مسئول اصلی گروه تلویزیونی مشترک معرفی نکرده است.

سی‌ان‌ان توضیح داد که بر اساس رویه‌ای که سال‌ها برقرار بوده، هنگامی که فضای کافی یا امکان دسترسی برای حضور همه رسانه‌ها وجود ندارد، یک گروه تلویزیونی مسئول تهیه تصاویر و پوشش رویداد برای سایر شبکه‌ها می‌شود. به گفته این شبکه، کنار گذاشته شدن سی‌ان‌ان بنابراین پیامد‌هایی فراتر از فعالیت داخلی این رسانه دارد و بر دسترسی سایر شبکه‌ها به پوشش تصویری رویداد‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

منبع: شبکه سی‌ان‌ان