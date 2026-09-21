باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم

همزمان با آغاز سال تحصیلی، دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در این اجتماع با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید، بر ادامه مسیر علم و پیشرفت و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم
young journalists club

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم

دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم
young journalists club

اجتماع گسترده مردم صعده در رد ادعاهای عربستان + فیلم

دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم
young journalists club

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تأمین قطعات یدکی تاکسی‌ها با تخفیف و تسهیلات + فیلم
۱۹۶

تأمین قطعات یدکی تاکسی‌ها با تخفیف و تسهیلات + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
پویش «برای پدر، به عشق پسر» + فیلم
۱۴۹

پویش «برای پدر، به عشق پسر» + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha