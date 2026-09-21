رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند ترامپ از نبود متحدان سیاسی کافی برای دفاع رسانه‌ای از عملکرد دولتش و برجسته‌کردن دستاورد‌هایش ناراضی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از فقدان متحدان سیاسی که دستاوردهای دوره دوم ریاست جمهوری او را در تلویزیون ستایش کنند، ناامید شده است.

این روزنامه به نقل از افراد آگاه از اوضاع نوشت: «رئیس جمهور در پشت صحنه به دستیارانش گفته است که متحدان سیاسی کافی برای دفاع از او در تلویزیون و برجسته کردن دستاوردهای دوره دوم ریاست جمهوری‌اش ندارد.»

به گفته منابع این روزنامه، ترامپ زمانی که ناتالی هارپ، یکی از دستیاران نزدیکش ویدیوهایی از کانال «MS NOW» را که در آن از دولتش انتقاد شده بود، به او نشان داد، ناامید شد.

علاوه بر این، ترامپ در جلسه‌ای که اخیرا در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید پشت درهای بسته برگزار شد، نارضایتی شدید خود را به دستیارانش ابراز کرد که چهره‌های سرشناس از او به خاطر بازسازی مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی در واشنگتن قدردانی نمی‌کنند.

وزارت دادگستری آمریکا پیش از این تهدید کرده بود که در صورت عدم اجازه حک شدن نام ترامپ بر روی این ساختمان، آن را تخریب خواهد کرد. تلاش قبلی برای افزودن نام رئیس جمهور فعلی به نمای ساختمان مرکز کندی در واشنگتن بی نتیجه ماند زیرا شش ماه پس از نصب آن به دستور دادگاه، این کتیبه برداشته شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا
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