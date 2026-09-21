معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف روز دوشنبه در پیامی با ابراز تأثر و تأسف عمیق درگذشت جانگداز فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی نوشت: این عالم برجسته و استوانه علمی حوزه‌های علمیه، عمری مبارک را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان برجسته و پاسداری از حریم تقوا و فقاهت سپری نمود و منشأ خدمات ماندگار علمی و معنوی به جهان اسلام و حوزه علمیه قم بود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین این ضایعه اسفناک و بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های مقدسه علمیه، شاگردان، بیت مکرم و معزز ایشان، عموم علاقه‌مندان و مردم شریف ایران تسلیت عرض کرد و از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات، هم‌نشینی با اولیاءالله و اجداد طاهرینش، و برای بیت مکرم و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: عارف ، آیت الله شبیری زنجانی
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