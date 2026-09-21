روسیه هشدار داد رزمایش‌های ناتو در قطب شمال می‌تواند خطر حوادث منجر به رویارویی مسلحانه و تهدید‌های مستقیم علیه امنیت مسکو را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، روز دوشنبه تایید کرد که هرگونه مانور ناتو در قطب شمال، خطر حوادثی را افزایش می‌دهد که می‌تواند به رویارویی منجر شود و تهدید‌های مستقیمی برای امنیت روسیه ایجاد کند.

ماسلنیکوف در ادامه گفت: «رزمایش‌های «وایکینگ شمالی»، مانند هر رزمایش ناتو در عرض‌های جغرافیایی بالا، به افزایش خطر حوادثی که می‌تواند به رویارویی مسلحانه منجر شود و تهدید‌های مستقیمی برای امنیت روسیه ایجاد کند، کمک می‌کند.»

پیش از این، ماسلنیکوف توضیح داده بود که «اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن نه تنها نمی‌خواهند از سیاسی شدن مسائل مهم دست بردارند، بلکه قصد دارند مسیر تشدید تنش را در پیش بگیرند.»

او خاطرنشان کرد که جهت‌گیری‌های اصلی سیاست به‌روز شده‌ی اتحادیه اروپا در قبال قطب شمال، در جریان اجلاس قطب شمال اروپا که از ۱۳ تا ۱۴ سپتامبر در فنلاند برگزار شد، اعلام شد.

در سال‌های اخیر، روسیه شاهد افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های نظامی ناتو و کشور‌های اتحادیه اروپا بوده است.

مسکو اعلام کرده است که قصد حمله به کشور‌های اروپایی را ندارد، اما تقویت قابلیت‌های نظامی و نظامی‌سازی فزاینده اروپا، تنش‌ها را تشدید می‌کند و به حل مناقشه اوکراین کمکی نمی‌کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: قطب شمال ، روسیه و ناتو
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