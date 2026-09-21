رئیس مجلس در پیامی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت و گفت: آن عالم وارسته عمر خویش را در راه تفقه و ترویج دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف نورانی اهل‌بیت (ع) سپری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف آمده است: اینجانب این مصیبت بزرگ را در آستانه سالروز ارتحال کریمه‌ی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایشان عمری افتخار اقامه نماز جماعت در آن آستان مبارک را نیز علاوه بر سایر فضائل خویش داشتند، به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله تعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.

وی افزود: خداوند روح بلند آن فقیه فرزانه را با اولیای الهی و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) محشور فرماید.

برچسب ها: قالیباف ، آیت الله شبیری زنجانی
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