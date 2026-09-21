بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف آمده است: اینجانب این مصیبت بزرگ را در آستانه سالروز ارتحال کریمهی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایشان عمری افتخار اقامه نماز جماعت در آن آستان مبارک را نیز علاوه بر سایر فضائل خویش داشتند، به محضر حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب (حفظهالله تعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.
وی افزود: خداوند روح بلند آن فقیه فرزانه را با اولیای الهی و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) محشور فرماید.