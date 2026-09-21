باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مجدانه پیگیر پرونده ترور شهید حاج ماموستا نزهتی امام جمعه اهل سنت محال چیانه شهرستان نقده شد.

علینژاد طی دستوری به دادستان و مراجع انتظامی و امنیتی تاکید کرده است با استفاده از تمامی ظرفیت های پلیسی و اطلاعاتی نسبت به شناسایی، تعقیب و مجازات عوامل ترور اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان در بخشی از این دستور بیان کرده است اکنون که دشمن در برابر مقاومت، اتحاد و انسجام مردم سلحشور ایران ناکام مانده است، دست به اقدامات مذبوحانه می زند تا اتحاد و همدلی مردم استان را به هم بزند که ترور چندی پیش ناجوانمردانه شهید ماموستا نزهتی از این دست اقدامات می باشد.

علینژاد اظهار داشت:دشمن مثل همیشه در پروژه تفرقه افکنی خود بر علیه مردم بصیر استان و ایران اسلامی شکست خورده و ناکام و مفتضح شده است و این مهم با بصیرت مردم عزیز حاصل شده است.