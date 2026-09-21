رئیس پلیس راه گیلان از وقوع تصادف مرگبار و جان باختن ۲ نفر در محور رشت - قزوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ محمد صالحی، رئیس پلیس راه استان گیلان گفت: حدود ساعت ۷:۳۰ صبح امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور ماه) در محدوده مقابل پارک جنگلی سراوان، یک دستگاه خودروی لندمارک با یک دستگاه کامیون که در حاشیه مسیر متوقف بود، برخورد کرد.

او افزود: در این حادثه، ۲ سرنشین مرد خودروی سواری به سنین ۵۲ و ۵۴ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به بررسی کارشناسان، علت وقوع این حادثه را توجه نداشتن به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده خودروی لندمارک اعلام کرد.

سرهنگ صالحی از رانندگان خواست هنگام احساس خستگی و خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و پس از توقف در محل مناسب و استراحت کافی، به مسیر خود ادامه دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس راه گیلان ، تصادف مرگبار
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