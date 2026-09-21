باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در اطلاعیه‌ای از تعطیلی دروس حوزوی در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید از امروز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:ضمن عرص تسلیت ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی به اطلاع می رساند به همین مناسبت دروس حوزه علمیه قم از امروز سه شنبه ۳۰ شهریور تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه بر اثر عفونت ریه در یکی از بیمارستانها به ملکوت اعلی پیوست.

منبع: مرکز حوزه