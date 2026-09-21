باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - رقابتهای وزنهبرداری مسترز جهان از پنجشنبه ۲۶ شهریورماه در آتن آغاز شده و تا شنبه ۴ مهرماه ادامه دارد؛ رویدادی که با حضور حدود یکهزار و ۶۰۰ وزنهبردار به مدت ۱۰ روز در یونان برگزار میشود.
ابوالقاسمی در مسیر کسب مدال جهانی، در حرکت یکضرب وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد و در دوضرب نیز موفق به ثبت وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی شد تا با مجموع ۲۱۸ کیلوگرم در جایگاه سوم جهان قرار گیرد.
در این دسته، تیرات سینگ ساندو از کانادا با مجموع ۲۳۲ کیلوگرم قهرمان شد و اودو درفرت از آلمان با ثبت مجموع ۲۲۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید.
مدال برنز ابوالقاسمی، نام یک وزنهبردار کرمانی را در جمع مدالآوران رقابتهای جهانی مسترز قرار داد و سهم ورزش استان کرمان از این رویداد بینالمللی را پررنگتر کرد.