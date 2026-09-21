باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، پیامد‌های جنگ‌افروزی، شاهرگ ترامپ را فشرده و خواب و خوراک را از او ربوده است. «دونالد» آدرس غلط می‌دهد و با دلخوش‌کنک بازی و دادن آبنبات چوبی به رأی‌دهندگان، چندی پیش مدعی شد: «ایران خواهان توافق است. جنگ به زودی تمام می‌شود».

این حربه کارایی خود را در راستای اقناع افکار عمومی از دست داده و خریداری ندارد. رئیس‌جمهور چهار ماه پیش گفته بود ایران نابود شده؛ سپس ۵۱ بار این حرف را تکرار کرد! چنین وضعی سبب شده جیک سالیوان، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نتیجه بگیرد: «ما در جنگ گیر افتاده‌ایم و راه خوبی برای خروج از آن نیست».

پوششی بر شکست‌های واشنگتن

با وجود اذعان کارشناسان و اتاق‌های فکر ایالات‌متحده بر ناکامی و شکست، اکنون شاهد افزایش گام‌های خصمانه و تنش‌زای واشنگتن در غرب آسیا هستیم. صدور هشدار بزرگ امنیتی به منظور تخلیه سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه که دیروز انجام شد، گواه چنین رویکردی است. گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدام نظامی احتمالی علیه یمن و یا حتی تأسیسات هسته‌ای ایران هست، رویدادی که می‌تواند وضعیت امنیتی منطقه را پیچیده کند. پرواز غیرمنتظره و شبانه بمب‌افکن راهبردی B-۱ B Lancer از پایگاهش در بریتانیا که یکشنبه انجام گرفت، نشانه دیگری از هدف‌گذاری دولت ترامپ برای بالا بردن سطح تهدید تلقی می‌شود. در پاسخ قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) طی بیانیه‌ای تأکید کرد: «آمریکای جنایتکار با نیت پوشش شکست‌ها و دستیابی به دستاورد‌های دروغین، در تلاش است اقدامات علیه ایران را از سر بگیرد. اگر خطا کنید هدف حملات دردناک قرار خواهید گرفت».

روی آوردن دوباره به ابزار فشار نظامی در محیطی است که شراره‌های تنش دامان کاخ‌سفید را در بر گرفته و آثار آن در حوزه سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای مشهود است و ترامپ به نظر نظامی‌گری را چاره فرار از چالش‌های داخلی می‌بیند. آتش اختلاف و بگومگو در آمریکا بر سر ایران از مدت‌ها پیش و با افزایش قیمت سوخت گُر گرفت. پنتاگون جمعه رسماً به کنگره اطلاع داد جنگ ۱/۴۵میلیارد دلار هزینه روی دست یانکی‌ها گذاشته است. در سایه اقدام‌های دولت، قیمت سوخت همچنان رکورد می‌زند. بدتر آنکه نگرانی از آینده سبب شده طبق گزارش سی‌ان‌ان، میزان جست‌وجوی «قیمت بنزین» در گوگل طی یک ماه اخیر ۳۵۷درصد افزایش یابد! روند جاری، هزینه حمل و نقل و زنجیره تأمین را در آمریکا زیر فشار برد و انتظارات تورمی مردم را شعله‌ور کرد. در مقابل بانک مرکزی برای مهار آتش، نرخ بهره را بالا برد، ولی این اقدام با ایجاد شوک، تنها در ۲۵ دقیقه، ۴۹۰ میلیارد دلار از ارزش بورس را دود کرد. تحلیلگران انتظار دارند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تشدید شود و ممکن است بدترین بخش شوک اقتصادی هنوز از راه نرسیده باشد!

انتقاد‌های لفظی از دولت در حوزه مدیریت سوخت، دامنه درگیری را به یقه‌گیری و دوئل اعضای کابینه با رسانه‌ها کشانده است. دیکتاتور آمریکایی جمعه در اقدامی عجیب، ورود شبکه‌های خبری منتقد شامل سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ناو و پولیتیکو به کاخ‌سفید را ممنوع کرد. رئیس‌جمهور در توضیح گفت: «آن‌ها دست به انتشار اخبار جعلی می‌زنند. ما از آنها خسته‌ایم». اکنون دعوا، به اعلام جنگ وزیر جنگ به مطبوعات هم کشیده شده. پیت هگست دیروز، آمار واشنگتن‌پست در مورد افزایش تعداد نظامیان کشته شده آمریکا را سوژه‌ای برای حمله قرار داد و نوشت: «این واقعاً چندش‌آور و جعلی است. یک دروغ کامل. شرم بر واشنگتن‌پست؛ آنها از رسانه‌های دولتی ایران بدترند!».

ایران؛ فاکتوری مهم در انتخابات آمریکا

به انتقاد‌های اقتصادی و جدل رسانه‌ای، شاخ و شانه کشیدن سیاسیون را باید افزود که زیر سایه جنگ ایران فضای داخلی آمریکا را ملتهب کرده و درمی‌نوردد. وال‌استریت ژورنال اشاره دارد نارضایتی قانون‌گذاران کنگره از عملکرد هگست تشدید شده و ازاین‌رو طرح استیضاح وی روی میز است؛ و سپس ان‌بی‌سی ورود کمتر وزیر امور خارجه در رخداد‌های مربوط به ایران را برگ برنده به حساب آورده و تحسین می‌کند. این رسانه با بیان اینکه روبیو به عنوان «دست پنهان»، برخلاف ونس، از قرار گرفتن در کانون توجهات درباره جنگ نامحبوب اجتناب کرده؛ تأکید دارد این فاصله‌گذاری ممکن است از نظر سیاسی به سود او که نامزد بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری به حساب می‌آید باشد.

با این تفاسیر رئیس‌جمهور در گردابی گرفتار شده که می‌تواند او را بلعیده و حیات سیاسی‌اش را تهدید کند. گواه مسئله، نظرسنجی فاکس‌نیوز رسانه حامی ترامپ است که نشان داد ۷۱درصد آمریکایی‌ها معتقدند دولت برنامه‌ای برای پایان دادن به جنگ با ایران ندارد. دونالد ولی همچنان با پیچاندن مسئله تلاش دارد پیامد‌های ماجراجویی خود را پنهان کند. او آخرین بار مدعی شد: «اگر به مردم فرصت داده شود تا میان دو گزینه کاهش قیمت سوخت یا اجازه دادن به ایران برای داشتن سلاح هسته‌ای رأی دهند، پیروزی قاطعی خواهد بود؛ مردم نمی‌خواهند ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد». ترامپ پیش‌تر با گفتن اینکه «اگر رأی ندهید به جهنم می‌رویم!» تلاش داشت شهروندان را ترسانده و پایگاه رأی جمهوری‌خواهان را فعال و تقویت کند، در ادامه به پیشنهاد رشوه روی آورد و گفت: «اگر جمهوری خواهان در انتخابات پیروز شوند به هر فرد ۵هزار دلار می‌دهم!» او حالا برای ماله‌کشی بر مشکلات داخلی که با آن دست به گریبان است، ظاهراً روی تهدید‌های نظامی حساب باز کرده، گزینه‌ای امتحان شده که نه تنها گزینه مناسبی برای خروج از بحران نیست بلکه می‌تواند او را بیشتر در باتلاق فرو برده و ببلعد.

منبع: روزنامه قدس