بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامهای محلی سوریه اعلام کردند بر اثر انفجار روز دوشنبه در یک انبار مهمات ارتش در نزدیکی شهرک العیس در شمال سوریه، دستکم چهار نفر زخمی شدند.
پس از وقوع انفجار، خانههای اطراف این محل تخلیه شدند و تیمهای امدادی و واکنش اضطراری در محل حادثه حضور یافتند.
رائد الصالح، وزیر مدیریت امور اضطراری و بلایای سوریه به شهروندان هشدار داد به محل انفجار نزدیک نشوند، زیرا خطر مستقیم ناشی از ترکشها، مهمات منفجرنشده و اشیای خطرناک وجود دارد.
علت این انفجار هنوز مشخص نشده است و تحقیقات درباره چگونگی وقوع حادثه ادامه دارد.
منبع: بریکینگ نیوز