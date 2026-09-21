باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - محمد مهدی مجاهدیان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر ارزش بازار دارو در سراسر کشور در حدود ۵ میلیارد دلار است که با توجه به تغییر قیمت ارز، افزایش قیمت داروها را شاهد هستیم. بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه، افزایش قیمت داروها به تدریج تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: مردم باید از مصرف زیاد اقلام دارویی پرهیز کنند و ذخیره کردن بیجهت دارو به بهانه کمبود دارو سبب بروز تحمیل هزینههای اضافی بر خانوادهها خواهد شد و در برخی اوقات سبب دور ریختن دارو به خاطر تاریخ انقضای آن میشود.
مجاهدیان اضافه کرد: تورم موجود در جامعه قیمت داروها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اکنون تدابیر لازم در خصوص تامین اقلام دارویی توسط شرکتهای دارویی اندیشیده شده است.
او تصریح کرد: در حال حاضر سازمان غذا و دارو اقدامات خوبی در زمینه افزایش دسترسی مردم به دارو کرده است. دشمنان اقدام به بزرگنمایی در زمینه مسائل حوزه دارو کردهاند.