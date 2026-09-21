سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: درخواست و خرید بیش از حد دارو سبب تحمیل هزینه‌های بی‌جهت به نظام سلامت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد مهدی مجاهدیان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر ارزش بازار دارو در سراسر کشور در حدود ۵ میلیارد دلار است که با توجه به تغییر قیمت ارز، افزایش قیمت دارو‌ها را شاهد هستیم. بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه، افزایش قیمت دارو‌ها به تدریج تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: مردم باید از مصرف زیاد اقلام دارویی پرهیز کنند و ذخیره کردن بی‌جهت دارو به بهانه کمبود دارو سبب بروز تحمیل هزینه‌های اضافی بر خانواده‌ها خواهد شد و در برخی اوقات سبب دور ریختن دارو به خاطر تاریخ انقضای آن می‌شود.  

مجاهدیان اضافه کرد: تورم موجود در جامعه قیمت دارو‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اکنون تدابیر لازم در خصوص تامین اقلام دارویی توسط شرکت‌های دارویی اندیشیده شده است.

او تصریح کرد: در حال حاضر سازمان غذا و دارو اقدامات خوبی در زمینه افزایش دسترسی مردم به دارو کرده است. دشمنان اقدام به بزرگنمایی در زمینه مسائل حوزه دارو کرده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ارز دارو ، کمبود دارو
خبرهای مرتبط
میزان تجویز دارو در هر نسخه درمانی در ایران ۴ قلم است
آسیب ۳۲ شرکت دارویی و ۱۲ شرکت تجهیزات پزشکی در جنگ تحمیلی
عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهر متفاوتی را بدون رهبر و فرمانده شهید آغاز می‌کنیم
تأثیر عطر قهوه بر خلق‌وخو و فعالیت مغز
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
آغاز ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌‌آموز پایه هفتم به دوره متوسطه در سراسر کشور
ارتباط چشم کودک با نوسانات توجه مرتبط با یک اختلال شایع
مردم به واکسن آنفلوآنزای خارج از شبکه رسمی توزیع اعتماد نکنند
پرداختی ۲۱ درصدی از جیب بیماران در مراکز درمانی دولتی
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
آغاز سال تحصیلی برای ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز از اول مهر
چین موشک «کینتیکا-۱» را با ۹ ماهواره به فضا پرتاب کرد
آخرین اخبار
اهدای ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ واحد خون در تهران طی امسال
مردم از درخواست تجویز داروی زیاد و غیرضروری پرهیز کنند + فیلم
افتتاح ۲۳۰۰ فضای آموزشی جدید در سراسر کشور + فیلم
هشدار سازمان ملل در مورد کاهش منابع آب کره زمین و وقوع سیل‌های بزرگ
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
گوگل نفوذ هوش مصنوعی خود به سیستم‌های سه شرکت واقعی را تأیید کرد
مهر متفاوتی را بدون رهبر و فرمانده شهید آغاز می‌کنیم
چین موشک «کینتیکا-۱» را با ۹ ماهواره به فضا پرتاب کرد
پرداختی ۲۱ درصدی از جیب بیماران در مراکز درمانی دولتی
تأثیر عطر قهوه بر خلق‌وخو و فعالیت مغز
معرفی یک مینی‌کامپیوتر با مشخصات فنی تحسین‌برانگیز توسط Chuwi
درخشش سیاره عطارد در صورت فلکی میزان در ۱۲ اکتبر
ارتباط چشم کودک با نوسانات توجه مرتبط با یک اختلال شایع
مردم به واکسن آنفلوآنزای خارج از شبکه رسمی توزیع اعتماد نکنند
«راهبرد»؛ روایتی تازه از آموزش جامع مهارت‌های فعالیت دانشجویی در دانشگاه تهران
آغاز ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌‌آموز پایه هفتم به دوره متوسطه در سراسر کشور
حضور ۵۸ هزار معلم در مدارس تهران جهت آغاز سال تحصیلی جدید
آغاز سال تحصیلی برای ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز از اول مهر
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
مدارس ۱۰۰ درصد حضوری است/ کاهش ۸۰ هزار نفری جمعیت دانش‌آموزان کلاس اولی
وزیر بهداشت: ۷۳ بیمارستان و ۳۰۰ آمبولانس در جنگ‌های اخیر آسیب دید