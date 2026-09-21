مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت:ارس یکی از مناطقی است که از ظرفیت‌های خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخوردار است و هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و ارمنستان ظرفیت مضاعفی برای این منطقه ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هادی مقدم‌زاده مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در گفت‌وگو با رادیو اظهار داشت: ارس با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و ارمنستان، ظرفیت تبدیل شدن به هاب لجستیکی شمال‌غرب کشور و یکی از پیشران‌های اقتصادی این منطقه را دارد.

وی  اظهار کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد در دنیا به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و تغییر الگوی تجارت جهانی بازمی‌گردد؛ زمانی که کشورها از الگوی تجارت درون‌گرا به سمت تجارت برون‌گرا حرکت کردند و به این نتیجه رسیدند که توسعه با انزوا امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس افزود: نخستین مناطق آزاد در جهان با هدف ایجاد پیوندهای تجاری و اقتصادی شکل گرفتند و پس از آن مناطقی مانند شنزن چین، جبل‌علی و مناطق آزاد سایر کشورها ایجاد شدند تا به عنوان موتور محرک اقتصادی کشورها ایفای نقش کنند.

مقدم‌زاده ادامه داد: در نسل‌های جدید مناطق آزاد، موضوع دیپلماسی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و این مناطق می‌توانند ابزار مناسبی برای ایجاد پیوندهای راهبردی میان کشورها باشند.

وی گفت: مناطق آزاد در ایران نیز متناسب با رویکرد جهانی و با هدف ایفای نقش در تحقق اهداف نظام توسعه ملی و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور شکل گرفتند و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید. پس از آن نیز مناطق آزاد متناسب با موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های خاص هر منطقه در نقاط مختلف کشور ایجاد شدند.

ارس؛ منطقه‌ای با ظرفیت‌های چندبخشی

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به موقعیت ویژه این منطقه اظهار کرد: ارس یکی از مناطقی است که از ظرفیت‌های خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخوردار است و هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و ارمنستان ظرفیت مضاعفی برای این منطقه ایجاد کرده است.

مقدم‌زاده با بیان اینکه ارس از ظرفیت‌های چندبخشی برخوردار است، افزود: در حوزه صنعت، استان آذربایجان شرقی یک استان صنعتی و تجاری است و بیش از ۹۵ درصد اقتصاد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

وی ادامه داد: امروز منطقه آزاد ارس با ۲۸۳ واحد تولیدی فعال و ۱۹۲ واحد تولیدی در حال ساخت، صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس تأکید کرد: رویکرد ما این است که با بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه بخش صنعت، زمینه افزایش تولیدات صادرات‌محور را از طریق واحدهای تولیدی مستقر در منطقه فراهم کنیم.

مقدم‌زاده در ادامه به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: با توجه به اقلیم منطقه و منابع آبی پایدار موجود، فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای از دیگر ظرفیت‌های مهم ارس محسوب می‌شود.

وی افزود: بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک در میانه، در منطقه آزاد ارس واقع شده که حدود ۸۰ هکتار وسعت دارد و از زمان آغاز فعالیت دولت و مدیریت جدید منطقه، فاز توسعه این مجموعه به وسعت ۲۲۰ هکتار آغاز شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس اظهار کرد: این پروژه اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مجموع ۲۶۰ هکتار مجموعه گلخانه‌ای در منطقه آزاد ارس ایجاد شده و در حال فعالیت است.

مقدم‌زاده ادامه داد: بخش قابل توجهی از محصولات تولیدشده در گلخانه‌های منطقه به کشورهای حوزه قفقاز صادر می‌شود و حدود ۲۵۰ هکتار دیگر نیز از مجموعه‌های گلخانه‌ای در حال ساخت است.

تلاش برای تبدیل ارس به هاب لجستیکی شمال‌غرب

وی با اشاره به ظرفیت لجستیکی منطقه آزاد ارس گفت: موقعیت ژئوپلیتیکی ارس و هم‌مرزی کشورمان با جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و ارمنستان این شرایط را فراهم کرده است که با ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم، ارس به عنوان هاب لجستیکی منطقه در شمال‌غرب کشور ایفای نقش کند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس افزود: پروژه‌های ملی متعددی در این منطقه در حال اجراست که از جمله آنها می‌توان به راه مواصلاتی آذربایجان به نخجوان اشاره کرد که یکی از پروژه‌های ملی مهم در این منطقه به شمار می‌رود.

مقدم‌زاده همچنین به ایجاد پایانه کلاله اشاره کرد و گفت: این پایانه در کنار پایانه‌های نوردوز و جلفا می‌تواند ظرفیت مضاعفی برای منطقه ایجاد کند.

وی تصریح کرد: با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، ارس می‌تواند به عنوان شاخه‌ای از کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ایفای نقش کند و در نهایت به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی شمال‌غرب کشور اثرگذار باشد.

 

برچسب ها: منطقه آزاد ، منطقه آزاد ارس
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