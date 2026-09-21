مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پول قاچاق از ابتدای امسال تاکنون در مرز دوغارون حین خروج از کشور کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن رحیمی زاده گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پول قاچاق از ابتدای امسال تاکنون در مرز دوغارون حین خروج از کشور کشف شده است. این میزان پول قاچاق از سوی نیروهای گمرک مرزی دوغارون با استفاده از دستگاه‌های آشکارساز و بازرسی‌های بدنی کشف شده است.

وی اظهار کرد: ۶۰ درصد از این میزان وجه رایج کشور در بار مسافران خروجی از دوغارون به سمت افغانستان جاسازی شده بود و ۴۰ درصد دیگر آن در ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی کشف شده است.

وی ادامه داد: براساس گزارش های اعلام شده از سوی واحد قضایی مستقر در مرز دوغارون، میزان کشف پول قاچاق در حوزه تجاری بیشتر است.

مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد تصریح کرد: ۹۰ درصد مبالغ کشف شده از اتباع افغانستانی به قصد قاچاق و خروج از کشور بدست آمده است.

به گفته وی، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر تبعه ایرانی و یا خارجی می تواند تا سقف ۵۰ میلیون ریال پول نقد را بعد از انجام مراحل قانونی و اظهار به گمرک به همراه خود از کشور خارج کند.

رحیمی زاده بیان کرد: ورود و خروج هرگونه کالای قاچاق به گذرگاه رسمی دوغارون و از طریق این مرز به داخل جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان و افراد سودجو برابر قانون برخورد جدی خواهد شد.

استان خراسان رضوی بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد قرار دارد.

منبع ایرنا