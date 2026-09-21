باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر صمد حمزهئی با اشاره به افزایش چشمگیر نفتکشهای هدف قرار گرفته و غرقشده در تنگه هرمز و نشت مستمر نفت به محیطهای دریایی اظهار کرد: آلودگیهای نفتی نهتنها به سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس رسیده، بلکه بهسرعت در حال گسترش به سواحل دریای عمان است.
وی با تأکید بر نشت تدریجی نفت از مخازن شناورهای غرقشده در بستر دریا افزود: این شناورها که در پی حملات نظامی در آبهای منطقه غرق شدهاند، به بمبهای ساعتی زیستمحیطی تبدیل شدهاند و هر لحظه امکان نشت بیشتر سوخت از مخازن آنها وجود دارد.
رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان با اشاره به آلودگیهای اخیر در دریای عمان تصریح کرد: آلودگیهای نفتی از جاسک تا سیریک و از میناب تا بندرعباس و همچنین در جزایر قشم، هنگام و شیدور مشاهده شده است.
حمزهئی ادامه داد: بر اساس گزارشهای میدانی، طی روزهای گذشته گلولههای متراکم نفتی (تاربال) در سواحل سورو و گلشهر بندرعباس مشاهده شده و این آلودگی به دهانه کانالهای پرورش میگو در سیریک نیز رسیده است که تهدیدی جدی برای صنعت پرورش میگو و معیشت بهرهبرداران این بخش محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت سواحل جزیره قشم گفت: بخشهایی از سواحل سوزا، شیبدراز و روستای نقاشه نیز دچار آلودگی نفتی شده و عملیات پاکسازی با مشارکت سازمانهای دولتی و جوامع محلی در حال انجام است.
مشاور محیطزیست استاندار هرمزگان افزود: در ماههای گذشته نیز آلودگی نفتی ناشی از هدف قرار گرفتن پالایشگاه لاوان به سواحل شیدور رسیده و تصاویر منتشرشده نشان میدهد پرندگان، لاکپشتها و خرچنگها در میان تودههای قیرمانند نفت گرفتار شدهاند.
حمزهئی با بیان اینکه پیامدهای آلودگی نفتی تنها به محیط زیست محدود نمیشود، اظهار کرد: نشت ترکیبات نفتی نهتنها اکوسیستم دریایی را تهدید میکند، بلکه با ورود به زنجیره غذایی، سلامت مصرفکنندگان آبزیان را نیز به خطر میاندازد.
وی ادامه داد: مطالعات علمی نشان میدهد آلودگیهای نفتی و شیمیایی در آبهای استان هرمزگان میتواند به کاهش جمعیت آبزیان و خسارات اقتصادی قابل توجه به صنعت شیلات منجر شود و از این منظر، استمرار این وضعیت میتواند زندگی و معیشت جوامع وابسته به دریا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان بر ضرورت «همت جمعی» همه دستگاهها، نهادهای مردمی و جوامع محلی برای مقابله با آلودگیهای نفتی تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از گسترش این آلودگیها و کاهش خسارات ناشی از آن، اقدام فوری و هماهنگ برای نجات اکوسیستم دریایی خلیج فارس و دریای عمان ضروری است.
وی با هشدار نسبت به شرایط شکننده زیستمحیطی منطقه تصریح کرد: تداوم تنشها و تجاوز آمریکا به ایران و ادامه جنگ میتواند این وضعیت را به مرز یک بحران زیستمحیطی تمامعیار تبدیل کند و آثار مخرب آن تا سالها گریبانگیر منطقه و نسلهای آینده خواهد بود.