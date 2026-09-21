حزب «روسیه متحد» با شمارش ۹۰.۴۳ درصد آرا در انتخابات دوما روسیه همچنان پیشتاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزب روسیه متحد با کسب ۵۷.۸۶ درصد آرا و شمارش بیش از ۹۰ درصد آرای انتخابات دومای روسیه، همچنان در صدر قرار دارد.

بر اساس داده‌های کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، حزب «روسیه متحد» در انتخابات دومای دولتی با شمارش ۹۰.۴۳ درصد آرای مأخوذه، ۵۷.۸۶ درصد آرا را به دست آورده و همچنان پیشتاز است.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه با ۱۳.۸۴ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد.

پس از آن، حزب لیبرال دموکرات روسیه با ۸.۹ درصد، حزب «مردم جدید» با ۷.۹۴ درصد و حزب «روسیه عادل» با ۴.۹۵ درصد آرا قرار گرفته‌اند.

منبع: تاس

برچسب ها: دومای روسیه ، انتخابات روسیه
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