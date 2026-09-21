باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اطلاعات پرواز نشان داد که به دلیل نزدیک شدن طوفان قدرتمند دوژوان، حداقل ۵۲۴ پرواز در فرودگاههای هاندا و ناریتا توکیو لغو شده است.
فرودگاه هاندا با لغو بیش از ۳۰۰ پرواز داخلی و تقریبا ۶۰ پرواز بینالمللی، بیشترین تعداد لغو پروازها را ثبت کرد. فرودگاه ناریتا نیز شاهد بیش از ۱۰۰ لغو پرواز بود که بیشتر آنها پروازهای بینالمللی بودند.
سرویس قطارها نیز در برخی خطوط استان چیبا، که با توکیو هممرز است، به حالت تعلیق درآمد، سرویس کشتیرانی در خلیج توکیو لغو شد و بخشهایی از بزرگراه توم به دلیل امواج بلند بسته شد.
از سویی دیگر شرکت راهآهن جیآر توکای نسبت به احتمال لغو خدمات قطارهای پرسرعت در شلوغترین خط بین توکیو و اوزاکا هشدار داده است.
شروع این طوفان در جنوب ساحل مرکزی جزیره هونشو در اقیانوس آرام واقع شده و با سرعت تقریبی ۲۵ کیلومتر در ساعت به سمت شمال شرقی در حرکت است. انتظار میرود تا ظهر دوشنبه به شبه جزیره ایزو و سپس توکیو نزدیک شود.
منبع: خبرگزاری تاس