کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان بستر کشت پاییزه را آماده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، دامداران نسبت به تنظیم رطوبت، دما و تهویه دامداری ها جهت حفاظت از دام ها و جلوگیری از شیوع بیماری اقدام کنند.

وی با تاکید بر خودداری از تحریک رشد درختان میوه افزود: کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت میوه های حساس به سرما همچون انگور اقدام کنند. همچنین تسریع در برداشت انار، خرما، پسته و دیگر محصولات زراعی و باغی و انتقال محصولات برداشت شده به بازار در دستور کار قرار بگیرد.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی افزود: کشاورزان در ساعات خنک روز برداشت ذرت در مزارعی که در حالت خمیری هستند، در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر پایش مزارع چغندرقند، سیب زمینی و گوجه فرنگی جهت بیماری سفیدک و مبارزه شیمیایی با این بیماری قارچی بیان کرد: کشاورزان بستر کاشت را برای زراعت های پاییز آماده کنند.

رفیعی گفت: زنبورداران نسبت به برداشت عسل و نظارت بر  وضعیت زنبورها به منظور کاهش استرس های احتمالی پس از برداشت اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی افزایش ابر و بارش باران پیش بینی می شود، امروز در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان رشد ابر و رگبار پراگنده و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

تا روز سه شنبه در برخی نقاط غرب، جنوب، جنوب غرب و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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