باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم

پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور مسئولان فرهنگی و هنری در اصفهان رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین رونمایی از پوستر سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با شعار میناب جان ایران در اصفهان برگزار شد.

 

مطالب مرتبط
رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم
young journalists club

پایان بخش آوایی مسابقات قرآن و عترت وزارت بهداشت + فیلم

رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم
young journalists club

برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند + فیلم

رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم
young journalists club

سکوت جشنواره فیلم برلین دربرابر جنایت در غزه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پویش «برای پدر، به عشق پسر» + فیلم
۳۲۲

پویش «برای پدر، به عشق پسر» + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تأمین قطعات یدکی تاکسی‌ها با تخفیف و تسهیلات + فیلم
۲۹۲

تأمین قطعات یدکی تاکسی‌ها با تخفیف و تسهیلات + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تیراندازی در نزدیکی کنیسه‌ای در کانادا + فیلم
۲۴۹

تیراندازی در نزدیکی کنیسه‌ای در کانادا + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم
۲۴۱

دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم
۸۲

رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha