باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنا پولینا لونا، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت بهترین گزینه برای این کشور دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران است.

لونا افزود که تامین منافع مردم آمریکا در گرو دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز است و دستیابی به توافق برای پایان جنگ، نیازمند مذاکرات فشرده با دولت‌هایی است که با تهران کانال‌های ارتباطی دارند.

شایان ذکر است که افزایش هزینه انرژی در آمریکا هم‌زمان با ادامه جنگ با ایران، به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی افکار عمومی تبدیل شده است. نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در مارس ۲۰۲۶ نشان داد افزایش قیمت بنزین، بیش از هر پیامد دیگری از جنگ، موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده است.

با ادامه اختلال در عرضه نفت و افزایش قیمت سوخت، نارضایتی از جنگ نیز بیشتر شده است. در نظرسنجی دانشگاه ماساچوست در اوت ۲۰۲۶، ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند حمله به ایران موجب افزایش هزینه بنزین و مواد غذایی شده است و ۵۴ درصد نیز با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالفت کردند.

گزارش آسوشیتدپرس نیز از افزایش فشار مالی بر خانوارهای آمریکایی در پی جهش قیمت بنزین خبر داده و نشان می‌دهد این موضوع به نگرانی جدی رأی‌دهندگان درباره هزینه‌های زندگی تبدیل شده است.

منبع: الجزیره