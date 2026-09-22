معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: ۳۱ دستگاه اتوبوس دیزلی در بندرعباس در حال طی مراحل ترخیص گمرکی هستند و به‌زودی وارد ناوگان پایتخت خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - مسعود سلیم جوهری، معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای استقبال از مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را با توجه به شرایط حاکم بر کشور انجام داده و اعلام کرده است که با ۱۰۰ درصد ظرفیت ناوگان خود آماده خدمت‌رسانی به شهروندان خواهد بود.

وی گفت: بر اساس این برنامه، بازسازی اتوبوس‌های قدیمی و نوسازی ناوگان، دو محور اصلی اقدامات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به شمار می‌رود. در همین راستا، فرآیند نوسازی ناوگان با توجه به شرایط موجود با تغییراتی همراه شده است.

معاون شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: در حال حاضر ۳۱ دستگاه اتوبوس دیزلی در بندرعباس قرار دارند و مراحل ترخیص گمرکی آنها در حال انجام است که پس از ورود به تهران، در خطوط تندرو به کار گرفته خواهند شد.

وی افزود: برقی‌سازی ناوگان نیز یکی دیگر از برنامه‌های اصلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. هم‌اکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در خطوط مرکزی شهر تهران مشغول به فعالیت هستند و برنامه‌ریزی برای توسعه این ناوگان ادامه دارد، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است هر ماه تعدادی اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه شود تا زمینه برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان فراهم شود.

سلیم جوهری گفت: در حال حاضر بیش از ۳۳۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در شهر تهران در حال خدمت‌رسانی هستند. با توجه به فرسودگی بخشی از ناوگان، برخی اتوبوس‌ها به‌صورت جاری از خطوط خارج می‌شوند، اما تیم فنی شرکت واحد طی چند روز نسبت به بازسازی آنها اقدام کرده و اتوبوس‌ها مجدداً به خطوط بازمی‌گردند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش نوسازی ناوگان، بیش از ۸۳ درصد از خطوط فیدر و اتوبوس‌های تک‌کابین در شهر تهران نوسازی شده‌اند.

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برچسب ها: اتوبوس برقی ، اتوبوسرانی
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