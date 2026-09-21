دومین رویداد ملی «مخ‌برون» (برداشت خرما) با هدف معرفی آیین‌های سنتی برداشت و فرآوری خرما و آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های نخلستان‌های دشتستان در بخش" آبپخش" برگزار شد. این رویداد ملی در نخلستان‌های شهرستان دشتستان همراه با ویژه‌برنامه‌های متنوعی از جمله بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری، شعرخوانی، روایت و موسیقی محلی برگزار شد و میزبان گردشگران و علاقه‌مندانی از استان‌های مختلف کشور بود. «مخ‌برون» به معنای برداشت یا بریدن ثمر درخت نخل است. این رویداد ملی با هدف معرفی آیین‌های مرتبط با برداشت خرما و ظرفیت‌های فرهنگی و کشاورزی نخلستان‌های استان بوشهر برگزار شد. رویداد فرهنگی و گردشگری مخ برون (برداشت خرما) در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت ملی شده است.