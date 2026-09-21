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رویداد ملی «مخ‌برون» برداشت خرمای بوشهر

رویداد ملی «مخ‌برون» برداشت خرمای بوشهر
عکاس افسانه جعفری
تاریخ انتشار ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ ۱۱:۰۹
کد خبر
۹۱۳۱۳۴۳
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دومین رویداد ملی «مخ‌برون» (برداشت خرما) با هدف معرفی آیین‌های سنتی برداشت و فرآوری خرما و آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های نخلستان‌های دشتستان در بخش" آبپخش" برگزار شد. این رویداد ملی در نخلستان‌های شهرستان دشتستان همراه با ویژه‌برنامه‌های متنوعی از جمله بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری، شعرخوانی، روایت و موسیقی محلی برگزار شد و میزبان گردشگران و علاقه‌مندانی از استان‌های مختلف کشور بود. «مخ‌برون» به معنای برداشت یا بریدن ثمر درخت نخل است. این رویداد ملی با هدف معرفی آیین‌های مرتبط با برداشت خرما و ظرفیت‌های فرهنگی و کشاورزی نخلستان‌های استان بوشهر برگزار شد. رویداد فرهنگی و گردشگری مخ برون (برداشت خرما) در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت ملی شده است.

رویداد ملی «مخ‌برون» برداشت خرمای بوشهر

دومین رویداد ملی «مخ‌برون» (برداشت خرما) با هدف معرفی آیین‌های سنتی برداشت و فرآوری خرما و آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های نخلستان‌های دشتستان در بخش" آبپخش" برگزار شد. این رویداد ملی در نخلستان‌های شهرستان دشتستان همراه با ویژه‌برنامه‌های متنوعی از جمله بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری، شعرخوانی، روایت و موسیقی محلی برگزار شد و میزبان گردشگران و علاقه‌مندانی از استان‌های مختلف کشور بود. «مخ‌برون» به معنای برداشت یا بریدن ثمر درخت نخل است. این رویداد ملی با هدف معرفی آیین‌های مرتبط با برداشت خرما و ظرفیت‌های فرهنگی و کشاورزی نخلستان‌های استان بوشهر برگزار شد. رویداد فرهنگی و گردشگری مخ برون (برداشت خرما) در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت ملی شده است.
۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
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برچسب ها: بوشهر ، دشتستان
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