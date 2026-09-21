همزمان با سالروز صدور پیام امام خمینی (ره) به هنرمندان، آیین بزرگداشت هفته هنری بسیج و روز بسیج هنرمندان در حسینیه جماران برگزار شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - به مناسبت سالروز صدور پیام حضرت امام خمینی خطاب به هنرمندان در شهریور ماه سال۱۳۶۷ آیین بزرگداشت هفته هنری بسیج و روز بسیج هنرمندان پیش از ظهر امروز در حسینیه جماران برگزار شد، حامد شب خیز رئیس بسیج هنرمندان گفت: ما از سال ۱۴۰۳ تغییراتی را در حوزه برنامه‌های سازمان بسیج هنرمندان مدنظر قرار دادیم که البته عملیاتی شدن این برنامه‌ها به جریان جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب برخورد کرد و وقفه‌ای ایجاد شد. یکی از برنامه‌های ما این است که آن شاالله از سال ۱۴۰۵ از ۲۱ شهریورماه که با روز سینما و سالروز تولد سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی مصادف است تا ۳۰ شهریور و سالروز صدور پیام امام خمینی (ره) به هنرمندان است را به عنوان دهه هنرمندان بسیجی در نظر بگیریم.

وی اظهار کرد: برنامه‌های متعددی برای این ایام درنظر گرفته شده است که یکی از آنها اهدای جایزه ادبی و هنری بسیج است. امام به ما آموخت که می‌شود با زبان هنر از عدالت و ارزش‌ها دفاع کرد؛ می‌توان با زبان هنر به جنگ ظالم رفت و در مقابل استبداد و استعمار و اسلام آمریکایی ایستاد و میدان را خالی نکرد. این عهد و رسالت هنرمندان از زمان صدور پیام امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۷ آغاز شد و در دوران رهبری رهبر ادیب و فرهنگ دوست و شهید ما ادامه پیدا کرد و ان شاالله در زمان زعامت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد.

در ادامه و پس از پخش نماهنگی از فعالیت‌های سازمان بسیج هنرمندان در سال گذشته، پیام حضرت امام خمینی (ره) خطاب به هنرمندان در شهریور ماه سال ۶۷ توسط حسین امیری به شرح زیر بازخوانی شد.

در ادامه، علیرضا قزوه سروده‌هایی را در وصف بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب قرائت کرد. قزوه پیش از خواندن این اشعار بر رسالت بزرگ هنرمندان در تبیین ویژگی‌های امام راحله و رهبر شهید انقلاب تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به تلاش گسترده مهندسان و بدخواهان نظام برای سفیدنمایی از شخصیت شاهان پهلوی عنوان کرد که این پدر و پسر در دوران سلطنت خود جنایات زیادی را مرتکب شدند که از دست دادن بخش‌های زیادی از خاک ایران بخشی از این بی لیاقتی بود که در بین ۴۰۰ پادشاه و حاکمان تاریخ ایران هم در این زمینه جایگاه قابل توجهی دارند.

در ادامه با حضور خانواده شهید پوریا شهبازی از تصویر این شهید بزرگوار به عنوان شهید هنرمند شاخص سال ۱۴۰۵ رونمایی شد. این جوان هنرمند که در زمینه موسیقی و هنر‌های نمایشی فعال بود در جریان جنگ رمضان حمله تروریستی دشمن آمریکایی صهیونیستی به ایست‌های بازرسی به شهادت رسید.

برچسب ها: هنرمندان سینما ، حسینیه امام خمینی (ره) ، محمد گلریز
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