باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان صبح امروز، دوشنبه ۳۰ شهریورماه، با حضور در دبستان حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ را نواخت.

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در سخنانی با تأکید بر ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان برای ساختن آینده کشور، گفت: اگر ذهن و فکر شما بر بهترین شدن متمرکز باشد، می‌توانید به این هدف دست پیدا کنید.

پزشکیان با اشاره به مسیر زندگی و پیشرفت خود، اظهار داشت: من به عنوان رئیس‌جمهور، از یک خانواده معمولی به این جایگاه رسیده‌ام و این نشان می‌دهد که انسان می‌تواند با تلاش و پشتکار مسیر پیشرفت خود را طی کند.

پزشکیان خطاب به دانش‌آموزان، افزود: باید تلاش کنید فردای کشور را به گونه‌ای بسازید که هیچ بیگانه‌ای جرأت نکند به ملت ایران به چشم انسان‌های ضعیف نگاه کند.

رئیس‌جمهور در ادامه، «تلاش» را یکی از الزامات دستیابی به موفقیت دانست و بر ضرورت همدلی و دوستی میان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: در کنار تلاش، باید با یکدیگر دوست باشید. اگر با هم اختلاف و درگیری داشته باشید، بخشی از تلاش‌هایتان هدر خواهد رفت؛ بنابراین هم باید تلاش کنید، هم با یکدیگر دوست باشید و هم به هم کمک کنید.

پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش صحیح و اصولی دانش‌آموزان اظهار کرد: شما می‌توانید بهترین باشید و ما نیز تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا بهترین‌ها را در اختیار شما قرار دهیم.

رئیس جمهور افزود: دولت تلاش خواهد کرد فضای دوستی، مشارکت و تلاش را برای دانش‌آموزان فراهم کند تا آنان بتوانند در محیطی مناسب، مسیر رشد و پیشرفت خود را دنبال کنند.

منبع: ریاست‌جمهوری