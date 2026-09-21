معاون شرکت ساخت گفت: نرخ عوارضی تهران _ شمال ۷۲۰ هزار تومان بوده که این مبلغ مجموع کل نرخ عوارضی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به نرخ تردد در آزادراه تهران-شمال گفت: نرخ عبور از این آزادراه مانند سایر آزادراه‌های کشور در ابتدای سال تعدیل شده و میزان این افزایش در محدوده ۳۹ تا ۴۱ درصد بوده است.

وی افزود: در آزادراه تهران-شمال، نرخ تردد در روزهای عادی با روزهای پایانی هفته و ایام اوج ترافیک متفاوت است و نرخ تجمیعی عبور از منطقه یک، منطقه دو، تونل البرز و منطقه چهار در روزهای عادی حدود ۲۶۰ هزار تومان برای هر عبور است.

دوستی ادامه داد: بنابراین هزینه رفت‌وبرگشت در روزهای عادی حدود ۵۲۰ هزار تومان خواهد بود، در حالی که نرخ عبور یک‌طرفه حدود ۲۶۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. این رقم در روزهای غیرعادی و پیک ترافیک، به‌ویژه پنجشنبه و جمعه‌ها، به حدود ۳۶۰ هزار تومان برای هر عبور می‌رسد.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه آزادراه تهران-شمال به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و فنی، هزینه ساخت و نگهداری بالایی دارد، اظهار کرد: این آزادراه از دهلیز جغرافیایی خاصی عبور می‌کند و به دلیل وجود تونل‌های متعدد و تجهیزات و سامانه‌های هوشمندسازی تخصصی، هزینه‌های نگهداری آن نیز بالا است.

وی با اشاره به نحوه تعیین و تعدیل نرخ عبور از آزادراه تهران-شمال گفت: بر اساس قانون، شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند نرخ محصول یا خدمت پروژه خود را اعلام کنند، اما نرخ‌های پیشنهادی در وزارت راه و شهرسازی بررسی و تعدیل می‌شود.

دوستی تأکید کرد: در تعیین نرخ‌ها تلاش می‌شود ضمن توجه به هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه، رضایتمندی شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد و سطح سرویس آزادراه کاهش پیدا نکند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید نگهداری آزادراه به نحو مطلوب انجام شود؛ به همین دلیل نرخ‌های پیشنهادی در کمیته‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و تعدیل قرار می‌گیرد تا میان هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری آزادراه و توان پرداخت کاربران تعادل برقرار شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نرخ عوارضی ، عوارضی
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، تهران-کرج و قزوین-کرج
ممنوعیت تردد در محور چالوس ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
 اسقاط خودروهای فرسوده به ۷۲ هزار دستگاه رسید/مراجعه محدود مردم برای اسقاط خودروهای فرسوده + فیلم
معاملات مسکن در سطح پایینی قرار دارد/۶۰ تا ۷۰ درصد سقف اجاره‌بها رعایت شد + فیلم
احتمال خاموشی در زمستان وجود دارد؟+ فیلم
تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات بین‌المللی
با برداشت‌های غیرمجاز آب برخورد می‌شود/ رفتارهای ضد محیط‌زیستی هزینه‌زا خواهد شد
عرضه مداد و خودکار بدون نشان استاندارد ملی ممنوع است
محدودیت‌های ناشی از کاهش فرکانس شبکه نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کمتر شد/ تأمین برق صنایع از اولویت‌های دولت است
اصلاح موقت بازار سرمایه؛ شاخص‌ها همچنان ظرفیت فتح قله‌های جدید را دارند؟
۳۳ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌های کشاورزی حذف شد
تسریع در اعلام قیمت تضمینی محصولات امری ضروری است
آخرین اخبار
ترمز رشد نقدینگی کشیده شد/ رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در ۵ ماه
ماجرای عوارضی ۷۲۰ هزار تومانی تهران _ شمال چه بود؟
ظرفیت CNG می‌تواند صرفه‌جویی ۴۰ میلیون لیتری بنزین را رقم بزند
عرضه مداد و خودکار بدون نشان استاندارد ملی ممنوع است
تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات بین‌المللی
تبدیل منطقه آزاد ارس می‌تواند به هاب لجستیکی شمال‌غرب کشور
احتمال خاموشی در زمستان وجود دارد؟+ فیلم
راهکار تنظیم بازار مرغ و خروج مرغداران از زیان چیست؟/ خرید حمایتی می‌تواند مرهم مرغداران شود؟
قیمت شکر مصرف کننده نوسانی نداشته است/ تولید شکر کاهشی است
محدودیت‌های ناشی از کاهش فرکانس شبکه نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کمتر شد/ تأمین برق صنایع از اولویت‌های دولت است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از ۴ برابر شد؛ خورشیدی‌ها در صدر تولید برق پاک
انجام تمامی عراق و ترکیه طبق روال / انجام ۱۰۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام خمینی
۳۳ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌های کشاورزی حذف شد
تسریع در اعلام قیمت تضمینی محصولات امری ضروری است
معاملات مسکن در سطح پایینی قرار دارد/۶۰ تا ۷۰ درصد سقف اجاره‌بها رعایت شد + فیلم
با برداشت‌های غیرمجاز آب برخورد می‌شود/ رفتارهای ضد محیط‌زیستی هزینه‌زا خواهد شد
اصلاح موقت بازار سرمایه؛ شاخص‌ها همچنان ظرفیت فتح قله‌های جدید را دارند؟
 اسقاط خودروهای فرسوده به ۷۲ هزار دستگاه رسید/مراجعه محدود مردم برای اسقاط خودروهای فرسوده + فیلم
تقویت جریان سرمایه‌گذاری در کشور
اسکله نفتی شهید رجایی عملیاتی شد
ارائه کالابرگ با مبالغ جدید از ۱۵ مهر
احتمال بارش پراکنده باران در نواحی شمالی کشور
جزئیات فرود اضطراری پرواز تهران _ استانبول اعلام شد/ پرواز جایگزین امشب انجام می‌شود
ابلاغ مصوبات طرح‌های جدید ساماندهی کولبری و ملوانی
ورود سومین دکل حفاری جدید به آب‌های سرزمینی ایران
آغاز تبدیل رایگان تاکسی‌های اینترنتی به دوگانه‌سوز در سراسر کشور
حمایت مالیاتی از ورزش در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و بهبود فرایند‌های اجرایی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از چهار برابر شد/ با کنتور هوشمند مصرف برق مشترکان پرمصرف هزار مگاوات کاهش یافت
پروژه‌های نیمه‌تمام آب تهران در مسیر تأمین مالی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۹ شهریور