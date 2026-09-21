معاون شرکت ساخت گفت: نرخ عوارضی تهران _ شمال ۷۲۰ هزار تومان بوده که این مبلغ مجموع کل نرخ عوارضی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به نرخ تردد در آزادراه تهران-شمال گفت: نرخ عبور از این آزادراه مانند سایر آزادراههای کشور در ابتدای سال تعدیل شده و میزان این افزایش در محدوده ۳۹ تا ۴۱ درصد بوده است.
وی افزود: در آزادراه تهران-شمال، نرخ تردد در روزهای عادی با روزهای پایانی هفته و ایام اوج ترافیک متفاوت است و نرخ تجمیعی عبور از منطقه یک، منطقه دو، تونل البرز و منطقه چهار در روزهای عادی حدود ۲۶۰ هزار تومان برای هر عبور است.
دوستی ادامه داد: بنابراین هزینه رفتوبرگشت در روزهای عادی حدود ۵۲۰ هزار تومان خواهد بود، در حالی که نرخ عبور یکطرفه حدود ۲۶۰ هزار تومان محاسبه میشود. این رقم در روزهای غیرعادی و پیک ترافیک، بهویژه پنجشنبه و جمعهها، به حدود ۳۶۰ هزار تومان برای هر عبور میرسد.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با بیان اینکه آزادراه تهران-شمال به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و فنی، هزینه ساخت و نگهداری بالایی دارد، اظهار کرد: این آزادراه از دهلیز جغرافیایی خاصی عبور میکند و به دلیل وجود تونلهای متعدد و تجهیزات و سامانههای هوشمندسازی تخصصی، هزینههای نگهداری آن نیز بالا است.
وی با اشاره به نحوه تعیین و تعدیل نرخ عبور از آزادراه تهران-شمال گفت: بر اساس قانون، شرکتهای سرمایهگذار میتوانند نرخ محصول یا خدمت پروژه خود را اعلام کنند، اما نرخهای پیشنهادی در وزارت راه و شهرسازی بررسی و تعدیل میشود.
دوستی تأکید کرد: در تعیین نرخها تلاش میشود ضمن توجه به هزینههای ساخت، بهرهبرداری و نگهداری آزادراه، رضایتمندی شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد و سطح سرویس آزادراه کاهش پیدا نکند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین باید نگهداری آزادراه به نحو مطلوب انجام شود؛ به همین دلیل نرخهای پیشنهادی در کمیتههای تخصصی وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و تعدیل قرار میگیرد تا میان هزینههای نگهداری و بهرهبرداری آزادراه و توان پرداخت کاربران تعادل برقرار شود.