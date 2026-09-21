شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از گذشت بیش از ۲۰۰ شبانه روز، اجتماعات شبانه مردم مقتدر و با صلابت شهرستان خوی استان آذربایجان غربی ادامه دارد و مردم این شهرستان بار دیگر استقامت و استواری خود را در این گردهمایی حماسی نشان دادند. مردمانی که از ساعت‌های ابتدایی جنگ میدان را رها نکردند و این ایستادگی و مقاومت تا لحظه پیروزی کشورمان ادامه دارد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

 

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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