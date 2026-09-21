معاون مرکز پزشکی حج و زیارت از مراجعه ۸۰ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به آخرین وضعیت بررسی استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶ اظهار کرد: فرآیند معاینات پزشکی متقاضیان در حال انجام است و تاکنون ۸۰ درصد افراد مراجعه کردهاند؛ با این حال ۲۰ درصد متقاضیان هنوز مراجعه نکردهاند که ضروری است این افراد انجام معاینات را هر چه سریعتر حتما انجام دهند.
وی افزود: در جریان بررسیهای پزشکی انجامشده تاکنون، ۱۴۱ نفر استطاعت جسمی لازم را احراز نکردهاند که شامل ۷۲ نفر آقایان و ۶۹ بانوان هستند. همچنین پرونده افرادی که در معاینات اولیه نیازمند بررسی بیشتر یا تصمیمگیری تخصصی تشخیص داده شدهاند، در کمیسیونهای پزشکی متشکل از متخصصان مربوطه در حال بررسی است و فرآیند تعیین تکلیف این پروندهها در حال انجام میباشد.
جنگجو با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین نیروی پزشکی حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، به ازای هر ۵۵۰ زائر یک پزشک در نظر گرفته شده است تا خدمات و مراقبتهای پزشکی مورد نیاز زائران با برنامهریزی مناسب ارائه شود.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین تأکید کرد: برنامهریزیهای مربوط به مراقبت و همراهی پزشکی زائران در زمان انجام مناسک نیز بر مبنای وضعیت و توانمندی جسمی آنان انجام میشود تا هر زائر متناسب با شرایط جسمانی خود بتواند مناسک حج را با رعایت توصیههای پزشکی انجام دهد.