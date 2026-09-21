رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با برنامه ریزی جهت استفاده از ابزار‌های مؤثر پولی برای کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه کنترل جدی میزان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، در ماه‌های اخیر شتاب رشد نقدینگی گرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با برنامه ریزی جهت استفاده از ابزار‌های مؤثر پولی برای کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه کنترل جدی میزان خلق نقدینگی توسط بانکها، در ماه‌های اخیر شتاب رشد نقدینگی گرفته شد.

به گفته همتی، رشد نقدینگی ۵ ماهه در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ در حد ۱۹ درصد بوده است. این رقم در ۵ ماهه اول سال پیش معادل ۱۸ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با مهار رشد نقدینگی، کاهش شتاب رشد تورم که از تیر ماه آغاز شده است در شهریور نیز تداوم یابد.

همتی تاکید کرد در کنار کنترل نقدینگی و تورم، بانک مرکزی و سیستم بانکی با تمرکز بر تامین مالی تولید در ۵ ماهه اول سال از طریق تسهیلات بانکی و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای، مبلغ ۴۱۰۰ همت از طریق تسهیلات تولید را تامین مالی کرده‌اند که از ابتدای سال رشد ۶۸ درصدی داشته است. میزان تامین مالی از طریق ابزار‌های زنجیره‌ای نیز از اول سال ۲۶۹ همت بوده است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، عبدالناصر همتی
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