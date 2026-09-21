مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی، پایش مستمر زمین‌های کشاورزی این شهرستان در دستور کار اداره اراضی شهرستان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - درزی نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با رصد دقیق کارشناسان این مدیریت، ۷۲ مورد اراضی بایر و رهاشده شناسایی شده است.

او افزود: این اراضی که مساحتی بالغ بر ۳۳/۸۱ هکتار را شامل می‌شود، در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشتند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اخطار‌های قانونی لازم جهت تعیین تکلیف و کشت محصول به مالکان این اراضی ابلاغ شد.

درزی نیا با تاکید بر لزوم بهره‌وری حداکثری از اراضی کشاورزی شهرستان، گفت: جهاد کشاورزی بر اساس وظایف قانونی خود، اجازه نخواهد داد اراضی مستعد کشاورزی به حال خود رها شوند و در صورت عدم تمکین مالکان به اخطار‌های صادر شده، اقدامات قانونی جهت الزام به کشت و یا اعمال قانون حفظ کاربری اراضی و ... صورت خواهد گرفت.

او در پایان افزود: کشاورزان عزیز می‌توانند برای دریافت مشاوره‌های فنی و تسهیلات کشت، به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

برچسب ها: اراضی بایر ، جهاد کشاورزی مازندران
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