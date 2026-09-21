باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین آغاز سال تحصیلی دوره اول متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶ صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد.

در این آئین علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال نخستین مهری است که رهبر شهید و فرمانده شهید خود را نداریم و داغ جانکاه سیدالشهدای انقلاب و همچنین دانش‌آموزان عزیز میناب و ۹۵ شهید دیگر، بر دل پدران، مادران و آحاد ملت ما سنگینی می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد تمامی شهدا، فرماندهان، دانشمندان و معلمان شهید، به ادای احترام به خانواده معزز همکار شهید، «آقای دربانی» پرداخت و افزود: در فتنه ۱۴۰۴، فرزند این همکار عزیز و از افتخارات آموزش و پرورش، ناجوانمردانه به دست عوامل رژیم غاصب صهیونیستی به شهادت رسید؛ همچنین یاد و خاطره «حنانه علیزاده»، شهیده دانش‌آموز این منطقه را گرامی می‌داریم.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، از زحمات مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و مسئولان منطقه ۱۰ به‌ویژه آقای پارسا در تدارک آیین جشن جوانه‌ها تشکر کرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان پایه هفتم با اشاره به ضرورت درک شرایط حساس کنونی کشور، تصریح کرد: دانش‌آموزان عزیز ما در شرایط بسیار سختی قرار دارند؛ اگر به این سؤال پاسخ دهیم که چرا آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به ایران عزیز حمله کردند، متوجه مسئولیت سنگین خود خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان با ورود به دوره جدید تحصیلی، از نظر فکری، علمی و اجتماعی تغییر کرده‌اند، اظهار داشت: چرا رهبر عزیز، فرماندهان و دانشمندان ما را به شهادت رساندند؟ چرا مدرسه شجره طیبه میناب را مورد هدف قرار دادند؟ پاسخ روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۶ سال رویارویی با تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه، با اتکا به اراده مردم و دانش‌آموزان و ایمان به خدا، در لبه مرزهای علم و دانش قرار گرفت.

پیشرفت علمی ایران؛ عامل خشم دشمن

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دشمنان نمی‌توانستند پیشرفت علمی و اقتدار ایران را تحمل کنند، افزود: اگر به ما اجازه می‌دادند این مسیر طی شود، کور خوانده‌اند که بتوانند کوچک‌ترین اقدامی انجام دهند؛ البته الان هم نمی‌توانند و نخواهند توانست.

کاظمی گفت: به همین دلیل، دشمنان به مراکز دانش، کانون علم، ستون خیمه انقلاب و دانشمندان پرتوان هسته‌ای و نظامی ما حمله کردند و آنان را مظلومانه به شهادت رساندند.

وزیر آموزش و پرورش به دانش‌آموزان تأکید کرد: قرار ما این است که پرچم‌دار و میراث‌دار راه این شهیدان باشیم و دانش‌آموزان عزیز باید با اراده محکم، تلاش و جدیت، این مسیر پرافتخار را ادامه دهند.

در پایان این مراسم زنگ جوانه‌ها توسط خانواده شهید عرفان دربانی نواخته شد.