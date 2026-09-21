وزیر ارشاد از تلاش همکاران معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت حضوری در آبان ماه گفت و تاکید کرد: اما هنوز زمان برگزاری قطعی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بهره‌برداری از ۴ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت: هرچند امسال نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی برگزار شد و طبیعتاً برگزاری مجازی این رویداد یکسری و فواید و نواقص دارد. فایده برگزاری نمایشگاه مجازی در دسترس بودن آن است. البته برگزاری نمایشگاه حضوری کتاب فواید خاص خود را دارد.

همکارانمان در شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تلاششان این است تا در صورت فراهم شدن مقدمات نمایشگاه، نمایشگاه کتاب را به صورت حضوری در آبان ماه برگزار کنند. اما هنوز زمان برگزاری قطعی نیست.

برچسب ها: سید عباس صالحی ، نمایشگاه کتاب
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