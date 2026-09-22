دبیر فدراسیون طیور از توزیع روزانه بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در شرایط کنونی مرغداران در استانه زیان شدیدی هستند و بارها اعلام کردیم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم اصلاح کالابرگ، سرانه مصرف مرغ نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

وی با تاکید بر جوجه ریزی ماهانه حداکثر ۱۲۰ میلیون قطعه افزود: سیاست گذاری در ماه های اخیر ۲۵ درصد جوجه ریزی مازاد بر نیاز کشور بدون مبنای اقتصادی تولیدکننده بوده است.

طلاکش ادامه داد: طی یک ماه اخیر مرغداران مرغ زنده را کمتر از قیمت های ارشادی عرضه می‌کنند‌ که با افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های تولید، ادامه این روند امکان پذیر نیست.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت مرغ نداریم، افزود: با توجه به میزان جوجه ریزی و پتانسیل تولید، امکان صادرات مرغ به بازارهای هدف داریم، اما با وجود مجوز ۱۰ هزار تن صادرات مرغ، امکان جذب وجود ندارد که این امر بدان معناست برنامه ریزی وزارت جهاد مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی جوجه ریزی به امید صادرات، سیاست اشتباهی است.

به گفته وی، براساس جوجه ریزی بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه، صادرات جوجه ریزی مازاد به منظور کاهش زیان مرغداران و تعادل قیمت در بازار امری ضروری است چراکه فروص هر کیلو مرغ کمتر از ۲۹۰ هزار تومان برای مصرف کننده پایدار نخواهد بود.

طلاکش نیاز روزانه مرغ کشور را ۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: تولید روزانه بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور منجر به کاهش قیمت در بازار شده که این امر به زیان تولیدکننده است و از طرفی بدلیل نوسان نرخ ارز مبادله ای، هزینه های تولید افزایشی است که براین اساس با اصلاح نشدن کالابرگ و شرایط فعلی خانوار، مصرف مرغ افزایشی نخواهد داشت.