باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی بانوان ایران در اولین بازی خود از ساعت ۶:۳۰ روز دوشنبه به مصاف ژاپن میزبان رفت.

شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۳۲ بر ۵ و در پایان ۶۳ بر ۲۰ برابر ژاپن پیروز شدند.

تیم ملی کبدی بانوان ایران در گروه A با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است و ملی پوشان ایران بعد از این برتری سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب رو در روی بنگلادش و هند قرار می‌گیرند.

برنامه و نتایج مرحله گروهی تیم ملی کبدی زنان در ناگویا:

ایران ۶۳–۲۰ ژاپن

سه شنبه ۳۱ شهریور: ایران – بنگلادش ساعت ۱۱:۴۵

چهارشنبه ۱ مهر: ایران – هند ساعت ۰۶:۳۰

تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو

غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.