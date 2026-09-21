باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز با اعلام این خبر گفت: رزمایش اقتدار جانفدایان ایران اسلامی، شاخصترین برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این جزیره است که با هدف به نمایش گذاشتن توانمندیهای دفاعی برگزار میشود.
سرهنگ حجتالله سالاری افزود: علاوه بر این رزمایش، بیش از ۵۰ برنامه متنوع فرهنگی و اجتماعی با مشارکت اقشار مختلف مردم، در محلات، مساجد و پایگاههای بسیج جزیره هرمز تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این برنامهها تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این اقدامات، تبیین و ترویج دستاوردها و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ غنی به نسلهای جوان و امروز است. سرهنگ سالاری در ادامه خاطرنشان کرد: ایستادگی و اقتدار امروز ملت ایران در عرصههای مختلف، یکی از برکات و ثمرات ارزشمند دوران دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز در پایان با اشاره به سایر برنامههای این هفته گفت: دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری همایش رزمندگان و پیشکسوتان و اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی در محلات، از دیگر اقدامات پیشبینیشده برای هفته دفاع مقدس در این منطقه است.
منبع خبر: صداوسیما