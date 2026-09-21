رئیس‌جمهور چین به دعوت دونالد ترامپ از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر (۱ تا ۳ مهر) به آمریکا سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  وزارت خارجه چین اعلام کرد شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر (۱ تا ۳ مهر) و به دعوت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به این کشور سفر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز دوشنبه گفت شی جین‌پینگ در جریان این سفر با ترامپ درباره مسائل مهم مرتبط با روابط چین و آمریکا و همچنین صلح و توسعه جهانی «تبادل نظرهای عمیق» خواهد داشت.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین سفر متقابل دو رئیس‌جمهوری در فاصله شش ماه را رویدادی «تاریخی و نقطه‌عطف» توصیف کرد.

او افزود چین آماده است با آمریکا برای تقویت گفت‌وگو و همکاری، مدیریت مناسب اختلافات، افزایش رفاه مردم دو کشور و کمک به صلح، ثبات و شکوفایی جهانی همکاری کند.

این دیدار در حالی برگزار می‌شود که دو کشور درباره مسائل تجاری و اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، مواد معدنی راهبردی و همچنین موضوعات امنیتی از جمله تایوان اختلافات مهمی دارند. بر اساس گزارش‌های اخیر، تمدید آتش‌بس تجاری میان واشنگتن و پکن نیز از موضوعات مورد توجه در مذاکرات دو طرف خواهد بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: شی جینگ پینگ ، دونالد ترامپ
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