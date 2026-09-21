رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در حال حاضر میزان پرداختی از جیب بیماران در بخش دولتی ۲۱ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری گفت: یکی از برنامه‌های مهم، ساخت بیمارستان سوختگی و سلامت روان است.

وی ادامه داد: اکنون دو بیمارستان با بیش از ۳۰۰ تخت توسط خیرین سلامت در حال ساخت و راه اندازی است. 

وی افزود: سهم پرداختی از جیب بیماران در بخش دولتی تحت پوشش این دانشگاه، حدود ۲۱ درصد است که نسبت به سال گذشته دو درصد کمتر شده است. همچنین دارو و تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌ها تامین شده است.

توکلی تصریح کرد: در خصوص تاب آوری و سرمایه‌های اجتماعی رضایت مردم و مراجعه کنندگان جلب شده است. در حال حاضر با دشمنی تمام مسلح رو به رو هستیم و می‌خواهد انسجام و وحدت ملی را از بین ببرد و حضور مردم در صحنه، نقطه قوت کشورمان محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: عدالت در سلامت و تحقق دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی از جمله اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایران است. دانشگاه در حوزه آموزش بالینی پزشکی رتبه اول را در سایت شانگهای کسب کرده است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۳۵ درصد از جمعیت استان تهران را تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی و درمانی قرار می‌دهد.

برچسب ها: دانشجوی خارجی ، مراکز درمانی
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