باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری مدیر کل آموزش و پرورش فارس در آیین نواختن زنگ استانی جشن جوانه‌ها در دبیرستان دخترانه الزهرا ناحیه دو شیراز، با گرامیداشت یاد قائد شهید امت و همه شهدای دانش آموز، اظهار کرد: بعد از یک سال پر از فراز و فرود دانش آموزان اماده آغاز سال تحصیلی پویا و متفاوتی هستند.

او افرود: شروع سال تحصیلی شروع یک دوره دانایی است و این دانایی در مهارت آموزی به ما کمک می‌کند تا به مرحله تولید برسیم.

کلاری با اشاره به اینکه دانش آموزان از دوره اول متوسطه می‌توانند به سمت مهارت آموزی بروند و با تمام تلاش برای ساختن آینده کشور گام بردارند گفت: امسال ۷۵ هزار دانش آموز فارسی وارد پایه هفتم متوسطه می‌شوند

او ادامه داد: آموزش زمانی مهم است که در کنار آن دانش آموز، همه شاخصه‌های تربیتی مانند اخلاق، ادب، و ...، را نیز فرا گیرد و دانش آموز بتواند در تربیت اجتماعی نقش ایفا کند.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس، خاطرنشان کرد: درس و یادگیری و آموزش زمانی می‌تواند در کنار هم موثر باشند که دانش آموز آنها را برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه فرا گرفته باشد.

او گفت: رشد دانش آموزان باید تمام ساحتی باشد و همان طور که در حیطه آموزشی دانش آموز برای فراگیری تلاش می‌کنند در بعد ورزشی، اعتقادی، دینی و ...، نیز باید تلاش کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس نیز گفت: افتخار داریم در جشن جوانه‌ها با حضور دانش آموزان پایه هفتم هم زمان با سراسر استان و کشور شاهد آغاز سال تحصیلی با شور و نشاطی هستیم.

یزدان دشتیان افزود: در جنگ تحمیلی سوم دشمن ابتدا سراغ سرچشمه‌های دانایی رفت ابتدا قائد امت را به شهادت رساند و مدرسه میناب را هدف قرار داد بنابراین بسیاری از دانش آموزان ما به شهادت رسیدند.

او تصریح کرد: دانش آموزان پایه هفتم نه تنها وارد یک مدرسه جدیدی شده‌اند بلکه وارد دوره استقلال و مرحله جدیدی در زندگی شده‌اند.

دشتیان گفت: مدرسه جایی است که هویت ملی و اسلامی دانش آموزان تقویت می‌شود.

او اضافه کرد: نظم مهمترین مقوله‌ای است که دانش آموزان باید از ابتدای سال تحصیلی، سرلوحه کار خود قرار دهند و در همه برنامه هایشان این مهم مشهود باشد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز هم گفت: در شرایطی قرار داریم که همه ما باید خیلی محکم پایه کار باشیم و برای سرافرازی کشور تلاش کنیم.

یونس غلامی افزود: دانش آموزان باید با نظم مثال زدنی در مسیر تحصیل و علم آموزی تلاش کنند.