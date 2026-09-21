باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های مدارس فوتبال رده‌های سنی زیر ۱۱ سال و زیر ۱۲ شهرستان فریدونکنار با شرکت ۶ تیم به صورت دوره‌ای در ورزشگاه شهید کریم آزادی برگزار شد که در هر ۲ رده سنی با قهرمانی تیم دانش به پایان رسید.

دیدار پایانی مسابقات رده سنی زیر ۱۱ سال شهرستان فریدونکنار بین ۲ تیم فرابرتر فریدونکنار و دانش فریدونکنار برگزار شد که ۲ تیم در پایان وقت معمول بازی به نتیجه یک بریک رسیدند.

در ضربات پنالتی تیم دانش موفق شد با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری دست یابد و عنوان قهرمانی مسابقات رده سنی ۱۱ سال شهرستان فریدونکنار در فصل ۱۴۰۵ را کسب کند.

در روز پایانی مسابقات رده سنی ۱۲ سال شهرستان فریدونکنار، تیم‌های خزر فریدونکنار و دانش فریدونکنار به مصاف هم رفتند که در پایان وقت معمول بازی به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند.

در ضربات پنالتی تیم دانش موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ در ضربات پنالتی به برتری دست یابد و به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات و جواز حضور در لیگ مدارس فوتبال ۱۲ سال استان در فصل ۱۴۰۵ را کسب کند.

به کلیه بازیکنان شرکت کننده در مسابقات فینال ردهد‌های سنی ۱۱ و ۱۲ سال مدال و به تیم قهرمان جام اهداء شد.

مسابقات رده سنی پایه شهرستان فریدونکنار به همت هیات فوتبال و کمیته جوانان به صورت رایگان برگزار شد.