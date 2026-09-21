باشگاه خبرنگاران جوان - همایون صالحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به وضعیت عرضه سوخت در برخی مناطق استان کرمانشاه گفت: متأسفانه کارت سوخت در برخی مناطق استان، به‌ویژه اورامانات، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین، با کمبود و محدودیت مواجه است و این مساله مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

کرمانشاه معبر قاچاق است نه مبدا آن

وی با بیان اینکه موضوع محدودیت کارت سوخت در مناطق مرزی با هدف مقابله با قاچاق سوخت دنبال می‌شود، اظهار کرد: ایراد کلی به شیوه مدیریت این موضوع وارد است، چراکه به بهانه مقابله با قاچاق، محدودیت‌هایی ایجاد شده که در برخی مناطق دسترسی مردم به کارت سوخت آزاد را دشوار کرده است.

صالحی افزود: براساس بررسی‌هایی که به گفته وی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته، باید میان «مبدأ قاچاق» و «معبر قاچاق» تفاوت قائل شد و صرف قرار گرفتن یک منطقه در مسیرهای مرزی، نباید موجب اعمال محدودیت‌های گسترده برای مردم آن منطقه شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور ادامه داد: قاچاق سوخت در حجم گسترده، با چند دستگاه موتورسیکلت یا توسط افراد عادی انجام نمی‌شود و برای مقابله مؤثر با آن باید مرزها و مسیرهای اصلی قاچاق کنترل شود.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی محدودیت‌های موجود گفت: اعمال محدودیت در دسترسی مردم به کارت سوخت جایگاه‌ها، در برخی موارد موجب ایجاد تنش و درگیری در جایگاه‌ها شده و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند.

صالحی با تأکید بر ضرورت بررسی میدانی وضعیت جایگاه‌های سوخت در استان کرمانشاه اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع و عرضه سوخت نباید صرفاً در جلسات انجام شود و لازم است مدیران مربوطه از نزدیک شرایط جایگاه‌ها، میزان مصرف و نیاز مردم در مناطق مختلف استان را بررسی کنند.

وی با طرح این پرسش که چرا باید محدودیت‌های بیشتری در استان کرمانشاه نسبت به برخی استان‌های همجوار اعمال شود، گفت: کاهش فروش و محدود کردن عرضه سوخت در استان، در شرایطی که میزان مصرف خودروها بالاست، می‌تواند مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد کند.

محدودیت کارت سوخت آزاد فقط در کرمانشاه اعمال می‌شود

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور همچنین بر ضرورت در اختیار بودن کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها تأکید کرد و گفت: کارت سوخت آزاد باید در اختیار جایگاه‌داران باشد تا در شرایطی که شهروندان به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارند، بتوانند سوخت مورد نیازشان را دریافت کنند.

صالحی با اشاره به تجربه شخصی خود از سفرهای کاری به تهران افزود: حتی برای حضور در جلسات خارج از استان، گاهی ناچار می‌شود در استان‌های دیگر سوخت‌گیری کند و به گفته او، این پرسش مطرح است که چرا چنین محدودیتی باید در استان کرمانشاه وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به تعداد جایگاه‌های سوخت استان گفت: حدود ۱۴۰ جایگاه در استان کرمانشاه فعال است، اما از نظر میزان فروش، استان‌هایی با تعداد جایگاه کمتر نیز در مواردی فروش بیشتری دارند و این موضوع نشان می‌دهد که باید وضعیت عرضه و مصرف سوخت در استان با دقت بیشتری بررسی شود.

صالحی همچنین از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس خواست موضوع محدودیت کارت سوخت را با جدیت بیشتری پیگیری کنند و گفت: همه دستگاه‌های متولی باید برای رفع محدودیت‌های موجود و تسهیل دسترسی مردم به سوخت وارد عمل شوند.

وی تأکید کرد: هدف از کنترل قاچاق سوخت باید برخورد با شبکه‌ها و مسیرهای اصلی قاچاق باشد و نباید هزینه این مقابله به شکل گسترده بر مردم مناطق مرزی تحمیل شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات وزیر نفت درباره وجود کارت سوخت در جایگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وزیر نفت اعلام کرده که همه جایگاه‌ها کارت سوخت دارند و بر همین اساس لازم است وضعیت موجود در استان‌ها نیز بررسی شود تا میان سیاست اعلامی و شرایطی که مردم در جایگاه‌ها تجربه می‌کنند، هماهنگی وجود داشته باشد.

صالحی در پایان خواستار ورود دستگاه‌های متولی برای بررسی این موضوع شد و گفت: برای رفع محدودیت‌های موجود در استان کرمانشاه و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم، لازم است موضوع به‌صورت میدانی بررسی و راهکار مناسبی برای تأمین کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها و در عین حال مقابله مؤثر با قاچاق سوخت اتخاذ شود.



