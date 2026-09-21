باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با هه لیفِنگ، معاون نخست‌وزیر چین در نیویورک گفت واشنگتن پیشنهاد ایجاد یک سازوکار جدید برای اطلاع‌رسانی درباره حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را مطرح کرده است.

این سازوکار قرار است حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح نگرانی‌های امنیت ملی می‌رسند، پوشش دهد. بسنت تأکید کرد افزایش شفافیت میان آمریکا و چین، به‌عنوان دو قدرت اصلی جهان در حوزه هوش مصنوعی، اهمیت زیادی دارد.

ترامپ و شی پیش‌تر در ماه مه درباره گفت‌و‌گو‌های احتمالی در زمینه توسعه هوش مصنوعی رایزنی کرده بودند، اما این چارچوب تاکنون رسمی نشده بود. خبرگزاری شین هوا اعلام کرد دو طرف درباره هوش مصنوعی گفت‌و‌گو کرده‌اند، اما جزئیات واکنش چین به پیشنهاد آمریکا را منتشر نکرد.

جورج چن، کارشناس گروه مشاوره «آسیا گروپ» گفت گفت‌و‌گو‌های هوش مصنوعی احتمالاً ادامه خواهد یافت و موضوعاتی مانند استفاده تسلیحاتی از هوش مصنوعی، اصول ایمنی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و جلوگیری از حملات سایبری را در بر خواهد گرفت. او در عین حال سطح پایین اعتماد میان دو کشور را مانعی برای همکاری گسترده دانست.

جیمی‌سون گریر، نماینده تجاری آمریکا گفت محدودیت‌های صادراتی واشنگتن علیه تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی و تجهیزات تولید نیمه‌رسانا‌ها در مذاکرات مربوط به سازوکار ایمنی هوش مصنوعی مطرح نشده است.

در مذاکرات نیویورک همچنین درباره کاهش احتمالی تعرفه برخی کالا‌های غیرراهبردی، افزایش تجارت متوازن و اجرای توافق‌های قبلی تجاری گفت‌و‌گو شد. کالا‌های مصرفی و کم‌فناوری چین و همچنین انرژی، محصولات کشاورزی و تجهیزات پزشکی آمریکا از جمله گزینه‌های احتمالی برای کاهش تعرفه‌ها عنوان شدند.

دو طرف همچنین درباره مسائل حل‌نشده‌ای مانند افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین و خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ گفت‌وگوی تازه‌ای ارائه نکردند.

این مذاکرات پیش از دیدار ترامپ و شی در واشنگتن انجام شد؛ دیداری که قرار است در روز‌های اول و دوم مهر برگزار شود.

منبع: رویترز