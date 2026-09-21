آمریکا و چین در آستانه دیدار ترامپ و شی، درباره ایجاد سازوکاری برای اطلاع‌رسانی متقابل درباره حوادث مرتبط با هوش مصنوعی در سطح امنیت ملی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با هه لیفِنگ، معاون نخست‌وزیر چین در نیویورک گفت واشنگتن پیشنهاد ایجاد یک سازوکار جدید برای اطلاع‌رسانی درباره حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را مطرح کرده است.

این سازوکار قرار است حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح نگرانی‌های امنیت ملی می‌رسند، پوشش دهد. بسنت تأکید کرد افزایش شفافیت میان آمریکا و چین، به‌عنوان دو قدرت اصلی جهان در حوزه هوش مصنوعی، اهمیت زیادی دارد.

ترامپ و شی پیش‌تر در ماه مه درباره گفت‌و‌گو‌های احتمالی در زمینه توسعه هوش مصنوعی رایزنی کرده بودند، اما این چارچوب تاکنون رسمی نشده بود. خبرگزاری شین هوا اعلام کرد دو طرف درباره هوش مصنوعی گفت‌و‌گو کرده‌اند، اما جزئیات واکنش چین به پیشنهاد آمریکا را منتشر نکرد.

جورج چن، کارشناس گروه مشاوره «آسیا گروپ» گفت گفت‌و‌گو‌های هوش مصنوعی احتمالاً ادامه خواهد یافت و موضوعاتی مانند استفاده تسلیحاتی از هوش مصنوعی، اصول ایمنی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و جلوگیری از حملات سایبری را در بر خواهد گرفت. او در عین حال سطح پایین اعتماد میان دو کشور را مانعی برای همکاری گسترده دانست.

جیمی‌سون گریر، نماینده تجاری آمریکا گفت محدودیت‌های صادراتی واشنگتن علیه تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی و تجهیزات تولید نیمه‌رسانا‌ها در مذاکرات مربوط به سازوکار ایمنی هوش مصنوعی مطرح نشده است.

در مذاکرات نیویورک همچنین درباره کاهش احتمالی تعرفه برخی کالا‌های غیرراهبردی، افزایش تجارت متوازن و اجرای توافق‌های قبلی تجاری گفت‌و‌گو شد. کالا‌های مصرفی و کم‌فناوری چین و همچنین انرژی، محصولات کشاورزی و تجهیزات پزشکی آمریکا از جمله گزینه‌های احتمالی برای کاهش تعرفه‌ها عنوان شدند.

دو طرف همچنین درباره مسائل حل‌نشده‌ای مانند افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین و خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ گفت‌وگوی تازه‌ای ارائه نکردند.

این مذاکرات پیش از دیدار ترامپ و شی در واشنگتن انجام شد؛ دیداری که قرار است در روز‌های اول و دوم مهر برگزار شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: هوش مصنوعی ، آمریکا و چین
خبرهای مرتبط
نخست وزیر دانمارک برای گفت‌و‌گو درباره توافق گرینلند راهی آمریکا می‌شود
آتش‌سوزی در کارخانه نساجی چین دست‌کم ۸ کشته بر جا گذاشت
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ سه رسانه آمریکایی را به کیسه زباله تشبیه کرد + تصویر
نماینده کنگره آمریکا خواستار توافق برای پایان جنگ با ایران شد
رهبر حزب راست‌گرای افراطی در آلمان: وقت آن رسیده که احزاب دیگر تحریم ما را کنار بگذارند
قطر خواستار ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای با ایران شد
آمریکا: در برای بازگشت ایران به مذاکرات باز است!
دولت ترامپ برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی آماده می‌شود
حزب «روسیه متحد» همچنان در انتخابات دومای روسیه پیشتاز است
نخست‌وزیر اسلواکی: وارد جنگ با روسیه نخواهیم شد
انفجار در انبار مهمات ارتش سوریه دست‌کم ۴ زخمی بر جا گذاشت
رزمایش ناتو در قطب شمال و افزایش خطر رویارویی با روسیه
آخرین اخبار
سند ۴۴ صفحه‌ای روسیه برای تعمیق روابط با ایران؛ از پول ملی و انرژی هسته‌ای تا تولید قطعات هواپیما
انفجار مین در مرز دو کره؛ سه سرباز کره جنوبی زخمی شدند
بسنت پیشنهاد سازوکاری درباره ایمنی هوش مصنوعی میان آمریکا و چین را مطرح کرد
شی جین‌پینگ از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر به آمریکا سفر می‌کند
تحرک مشکوک داعش همزمان با نزدیک شدن موعد خروج ائتلاف از عراق
آمریکا: در برای بازگشت ایران به مذاکرات باز است!
تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان در سطح پایینی قرار دارد
نماینده کنگره آمریکا خواستار توافق برای پایان جنگ با ایران شد
آتش‌سوزی در کارخانه نساجی چین دست‌کم ۸ کشته بر جا گذاشت
لغو بیش از ۵۲۰ پرواز در توکیو به دلیل نزدیک شدن طوفان
حزب «روسیه متحد» همچنان در انتخابات دومای روسیه پیشتاز است
جنگ آمریکا علیه ایران؛ شوک ماندگار به اقتصاد و بازار‌های جهانی
انفجار در انبار مهمات ارتش سوریه دست‌کم ۴ زخمی بر جا گذاشت
رزمایش ناتو در قطب شمال و افزایش خطر رویارویی با روسیه
ترامپ از کمبود مدافعان رسانه‌ای ناراضی است
کاخ سفید سی‌ان‌ان را از پوشش تلویزیونی مشترک خبرنگاران کنار گذاشت
قطر خواستار ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای با ایران شد
نخست‌وزیر اسلواکی: وارد جنگ با روسیه نخواهیم شد
دولت ترامپ برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی آماده می‌شود
زلنسکی: دیدار با ترامپ در نیویورک می‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند
رهبر حزب راست‌گرای افراطی در آلمان: وقت آن رسیده که احزاب دیگر تحریم ما را کنار بگذارند
ترامپ سه رسانه آمریکایی را به کیسه زباله تشبیه کرد + تصویر
مرتس: نتایج انتخابات ایالتی آلمان «فاجعه‌بار» بود
قطر: آمریکا خواهان دستیابی به توافق با ایران است
ایتالیا تعداد دانش‌آموزان «خارجی» در مدارس را کاهش می‌دهد
مسکو: اوکراین طی شب گذشته بیش از هزار پهپاد به سمت روسیه شلیک کرد
تکرار اظهارات جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
نخست وزیر دانمارک برای گفت‌و‌گو درباره توافق گرینلند راهی آمریکا می‌شود
تاکید رئیس جمهور مصر بر اهمیت اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه
تهدید یمن به هدف قرار دادن فرودگاه‌های عربستان در صورت تشدید تنش