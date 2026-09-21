انفجار یک مین در منطقه غیرنظامی مرز دو کره، سه سرباز کره جنوبی را زخمی کرد که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری یونهاپ، سه سرباز کره جنوبی در پی انفجاری که گمان میرود ناشی از مین زمینی در منطقه غیرنظامی بین دو کره باشد، زخمی شدند.
منطقه غیرنظامی که از زمان پایان جنگ شمال و جنوب با توافق آتشبس در سال ۱۹۵۳، دو بخش شبهجزیره کره را از هم جدا کرده است، یکی از مینگذاریشدهترین مناطق جهان است.
یک مقام نظامی به خبرگزاری فرانسه گفت: «یک سرباز در جریان عملیاتی که شامل لشکر ۲۵ پیاده نظام در منطقه غیرنظامی» بین دو کره بود، به شدت مجروح شد.
تلویزیون یونهاپ گزارش داد که سه سرباز در این حادثه زخمی شده و به بیمارستان اصلی نیروهای مسلح منتقل شدهاند. او افزود هنوز مشخص نیست که آیا این مین توسط نیروهای کره شمالی کاشته شده یا متعلق به ارتش کره جنوبی است.
دادههای نظامی گزارششده توسط خبرگزاری یونهاپ نشان میدهد که حدود ۸۰۰ هزار مین در مجاورت این منطقه وجود دارد که بسیاری از آنها به جنگ کره برمیگردند، اگرچه عملیات مینگذاری در سالهای اخیر متوقف نشده است.
در سال ۲۰۲۴، پس از آنکه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، کره جنوبی را به عنوان «دشمن اصلی» کشورش معرفی کرد، به عنوان بخشی از تلاشها برای مسدود کردن دائمی مرز، ارتش پیونگ یانگ ماهها را صرف کاشت مین و ساخت موانع ضد تانک در امتداد مرز کرد.
منبع: المیادین