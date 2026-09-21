باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، مسعود بیگی با اشاره به کاهش سهم اقتصاد کشاورزی و روستا در دهههای اخیر اظهار کرد: برای تقویت اقتصاد روستا و ایجاد زمینه ماندگاری جمعیت روستایی، باید بهجای راهکارهای بزرگ و زمانبر، مجموعهای از اقدامات کوچک و هدفمند را دنبال کرد.
وی افزود: در برنامههای اشتغال، بهویژه در حوزه هدایت منابع، چند راهکار ملی برای توسعه منطقهای و تقویت فعالیتهای اقتصادی در روستاها در نظر گرفته شده است.
اختصاص بیش از ۱۳۰ همت منابع اشتغال خرد و کوچک در سال ۱۴۰۵
مدیرکل هماهنگی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ همت و در سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۱۳۰ همت منابع اشتغال خرد و کوچک در قانون بودجه پیشبینی شده که تمرکز بخش قابل توجهی از آن بر روستاها و زنان است.
بیگی تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی، هدایت عادلانهتر این منابع به سمت روستاهای مناطق محروم و ایجاد زمینه برای بازگشت افرادی است که پیش از این در روستاها فعالیت داشتهاند.
توانمندسازی زنان و جوانان روستایی در ۴۷ شهرستان زاگرس
وی همچنین از اجرای طرح «مهری روستاپ» در روستاهای مناطق محروم پهنه زاگرس خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه آزاد، مدرسه کسبوکار دانشگاه و نهادهای توسعه کسبوکار وابسته به آن، توانمندسازی زنان و جوانان روستایی در ۴۷ شهرستان محروم این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
اطلس ملی کسبوکار برای مداخله هدفمند در روستاها
بیگی با اشاره به تدوین اطلس ملی کسبوکارها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این اطلس تهیه شده و هدف آن شناسایی ظرفیتها و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط جغرافیایی مناطق مختلف است.
وی توضیح داد: اطلس اشتغال، سامانهای برای تجمیع دادههای مربوط به روستاها، زنان، اطلاعات جغرافیایی و کسبوکارهای خرد و کوچک است و امکان مداخله هدفمند در مناطق مختلف را فراهم میکند.
همکاری وزارت کار، وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی
مدیرکل هماهنگی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره هماهنگی دستگاهها نیز گفت: طی حدود دو سال گذشته، برنامهریزیها با وزارت کشور از سطح معاونان اقتصادی استانداریها تا فرمانداران و همچنین معاونت اقتصادی وزارت کشور دنبال شده و این برنامهها به سطوح بخشداری و دهیاری نیز منتقل شده است.
بیگی افزود: در این زمینه همکاری سهجانبهای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری شکل گرفته است.
اختصاص ۳۹.۵ درصد منابع به روستاها؛ در برابر سهم ۲۳ درصدی جمعیت روستایی
وی با اشاره به سهم جمعیت روستایی کشور گفت: در حالی که حدود ۲۳ درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی میکنند، در سال گذشته بیش از ۳۹.۵ درصد منابع اشتغال به روستاها اختصاص یافت تا با ایجاد یک تبعیض مثبت، زمینه تقویت زیرساختها و جذابیت اقتصادی این مناطق فراهم شود.
اشتغال روستایی فقط با پرداخت تسهیلات محقق نمیشود
بیگی تأکید کرد: مسئله روستاها صرفاً تأمین منابع مالی نیست و زیرساختهای فروش، توانمندسازی و لجستیک نیز اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: با توجه به توسعه فروش آنلاین محصولات روستایی، ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارسال کالا ضروری است و در همین راستا، همکاریهایی با مجموعههای پستی برای رفع مشکلات لجستیکی در حال انجام است.