باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳۰ شهریور شاخص کل بورس با کاهش ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۲۸۰ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، داروند و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۹ هزار و ۴۳۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلرات اساسی یشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین بانک‌ها و شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

آتیه ملت، آتیه ملت ۴ و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های ذوب، وبملت، خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.