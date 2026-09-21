باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۳۰ شهریور شاخص کل بورس با کاهش ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۲۸۰ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، داروند و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۹ هزار و ۴۳۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فلرات اساسی یشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین بانکها و شیمیایی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
آتیه ملت، آتیه ملت ۴ و اهرم بیشترین ارزش معامله و نمادهای ذوب، وبملت، خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.