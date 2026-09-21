۳۳ هزار دانش آموز کلاس اولی در مازندران امروز با نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز زنگ شکوفه‌ها (کلاس اولی‌ها) و زنگ جوانه‌ها (ورودی‌های پایه هفتم) همزمان با سراسر کشور با ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و دانش آموزان ومعلمان شهید میناب در مدارس مازندران طنین انداز شد که نوید بخش آغاز سال تحصیلی جدید است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم از فراهم بودن مقدمات لازم برای فعالیت مدارس استان خبر داد و گفت: فرآیند بازگشایی مدارس با برنامه‌ریزی قبلی دنبال شده و مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید آمادگی دارند.

فریدون کلبادی‌نژاد افزود: زنگ شکوفه‌ها به صورت ویژه برای کلاس‌اولی‌ها و زنگ جوانه‌ها برای دانش‌آموزان دوره متوسطه امروز برگزار شد تا دانش‌آموزان در فضایی بانشاط و همراه با برنامه‌های تربیتی و فرهنگی وارد مرحله جدید تحصیلی شوند.

او همچنین از حضور ۳۳ هزار دانش آموز کلاس اولی در مدارس مازندران خبرداد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران حفظ شأن و کرامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها را از اولویت‌های دستگاه تعلیم و تربیت استان دانست و بر ضرورت شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر احترام، همراهی و نگاه محبت‌آمیز میان خانواده و مدرسه تأکید کرد.

مازندران در سال تحصیلی جدید میزبان بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی است و آموزش و پرورش استان اعلام کرده است که برنامه‌های مرتبط با بازگشایی مدارس و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی با هدف آغاز منظم سال تحصیلی دنبال می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: زنگ شکوفه ها ، سال تحصیلی جدید
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