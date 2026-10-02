معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه الگوی کشت سال زراعی جدید با در نظر گرفتن تخصیص ۴۵ میلیارد مترمکعب آب تدوین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برنامه الگوی کشت سال زراعی جدید با در نظر گرفتن شرایط خشک و بر مبنای تخصیص ۴۵ میلیارد مترمکعب آب تدوین شده است.

وی درباره روند تدوین و ابلاغ الگوی کشت سال زراعی جدید افزود: برنامه الگوی کشت محصولات زراعی که حدود ۸۰ درصد کشت کشور را شامل می‌شود، در تیرماه تهیه و برای معاونت‌های اجرایی ارسال شد و پس از دریافت نظرات استان‌ها و اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی آن به حوزه معاونت امور زراعت ابلاغ شده و در حال حاضر آماده اجرا می‌باشد.

گل‌محمدی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در تدوین الگوی کشت امسال، تعیین میزان آب مصرفی بخش کشاورزی به صورت حجمی بود که در این زمینه مکاتباتی با وزارت نیرو انجام شد، اما تخصیص حجمی آب به بخش کشاورزی اعلام نشد و بر همین اساس، برنامه‌ریزی الگوی کشت بر مبنای میزان آب تخصیص ‌یافته سال زراعی گذشته انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بارش های مناسب فصل پاییز بیان‌ کرد: با وجود پیش‌‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش مناسب در پاییز، برنامه‌های الگوی کشت محصولات زراعی بر مبنای شرایط خشک طراحی شده است تا در صورت تداوم خشکسالی، برنامه تولید با کمترین آسیب مواجه شود، همچنین در کنار برنامه‌‌ریزی برای مدیریت منابع آب، امسال موضوع آموزش و ترویج، توسعه انتقال فناوری و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داده‌ایم.

گل‌محمدی درباره آخرین وضعیت اجرای الگوی کشت افزود : در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۸۴ درصد از برنامه ابلاغی الگوی کشت محصولات زراعی اجرایی شد و هنوز نتایج اجرای الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به طور کامل جمع‌بندی و آمار نهایی آن اعلام نشده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: الگوی کشت گیاهان دارویی در اسفندماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد و امیدواریم تا پایان شهریورماه امسال نسخه اولیه الگوی کشت گلخانه‌ای و تا اواسط پاییز ۱۴۰۵ نیز الگوی زراعت چوب ابلاغ شود.

برچسب ها: الگوی کشت ، محصولات کشاورزی
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