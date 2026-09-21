باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه ظهر دوشنبه در جریان بازدید از مناطق آسیب‌دیده هرمزگان با اشاره به خسارت‌های وارد شده به شناورهای صیادی و تجاری استان اظهار کرد: در حمله‌ای که توسط آمریکا صورت گرفته، اصول حاکم بر منازعات و مخاصمات مسلحانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط رعایت نشده است.

وی افزود: در جریان این حمله، آنچه محل درآمد و امرار معاش شهروندان بوده، آسیب دیده و در مجموع ۴۲۰ قایق صیادی و ۳۴۰ شناور تجاری دچار خسارت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از مجموع ۴۲۰ مورد شناور صیادی آسیب‌دیده، ۷۰ مورد لنج و حدود ۳۵۰ مورد قایق بوده است و در این حوادث ۱۲ نفر به شهادت رسیده و هفت نفر نیز مجروح شده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه بررسی عینی ابعاد این حادثه و خسارت‌های واردشده ضروری است، گفت: برخی صیادان حاضر در این منطقه تنها یک قایق برای امرار معاش داشتند و اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران خسارت‌ها افزود: دولت پیگیر رفع مشکلات این افراد است و استاندار هرمزگان نیز موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگستری استان نیز اقدامات لازم را برای ثبت و پیگیری شکایت‌های آسیب‌دیدگان انجام داده است و مجموعه مرکز وکلا و کارشناسان نیز تاکنون نزدیک به ۳۰۰ مورد کارشناسی در این زمینه انجام داده‌اند.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند رسیدگی، آسیب‌دیدگان هرچه زودتر به نتیجه برسند و خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به آنان جبران شود.