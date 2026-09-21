یک شرکت ترکیه‌ای قراردادی سه‌ساله با پاکستان برای فروش، مونتاژ و تولید داخلی پهپاد و بالگرد‌های بدون سرنشین امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت «پاسیفیک تکنولوژی» ترکیه در زمینه سامانه‌های نظامی، با «سازمان ملی فناوری و ارتباطات بی‌سیم» پاکستان (NRTC) توافقی برای فروش پهپاد و بالگرد‌های بدون سرنشین به اسلام آباد امضا کرد.

بر اساس این توافق، ۱۰۰ هزار سامانه پهپادی از نوع «مرکوت اف بی وی»، ۱۰ فروند بالگرد بدون سرنشین از نوع «آلبین»، ۲۵ فروند بالگرد کوچک بدون سرنشین از نوع «دومرول»، ۵۰۰ واحد تاکتیکی از نوع «دلی» و ۲۵۰ واحد پشتیبانی و نظارت زمینی خودکار از نوع «کورگان» به پاکستان فروخته خواهد شد.

بر اساس افشای اطلاعات این شرکت در بورس، چارچوب زمانی اجرای این قرارداد سه ساله است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که این توافق علاوه بر فروش، شامل توزیع، مونتاژ و تولید داخلی این تجهیزات در پاکستان نیز می‌شود.

شایان ذکر است که شرکت «پاسیفیک تکنولوژی» ترکیه در زمینه تولید و صادرات پهپاد‌ها و بالگرد‌های بدون سرنشین فعالیت می‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: ترکیه و پاکستان ، پهپاد بدون سرنشین
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